Какие консервы чаще всего подделывают в Украине и как не купить "кота в мешке"

Почему консервы так привлекают фальсификаторов?

Консервированные продукты являются идеальным объектом для фальсификации по нескольким причинам. Закрытая упаковка скрывает содержимое банки до момента ее открытия, что дает фальсификаторам широкое поле для маневра. Длительный срок хранения позволяет реализовывать поддельную продукцию в течение длительного времени.

Оценить качество консервированного продукта на глаз часто невозможно, требуются лабораторные исследования. Высокий спрос на некоторые виды консервов делает их привлекательными для теневого рынка, а замена дорогих ингредиентов на дешевые аналоги позволяет значительно увеличить прибыль.

Основные виды фальсификации консервов

Фальсификаторы прибегают к различным хитростям, чтобы удешевить продукцию и увеличить ее объем. Это может быть замена дорогих компонентов дешевыми, например, использование менее ценных сортов рыбы вместо заявленных или добавление субпродуктов вместо мяса.

Также распространено уменьшение количества основного ингредиента за счет увеличения объема соуса, рассола, овощей или круп. Использование сырья низкого качества, включая переработку испорченных продуктов, - еще одна проблема.

Недобросовестные производители часто используют недостоверную маркировку, указывая ложную информацию о составе, сорте, дате производства или сроке годности, а также могут применять запрещенные добавки, такие как красители, консерванты и усилители вкуса, для улучшения вида или вкуса некачественной продукции.

Какие консервы чаще всего фальсифицируют в Украине?

По данным проверок государственных органов, общественных организаций и экспертов, в Украине чаще всего подделывают определенные виды консервов.

Рыбные консервы, особенно шпроты, сардины и тунец, являются лидерами фальсификации из-за высокого спроса и сравнительно высокой стоимости качественного сырья. Здесь чаще всего встречается замена дорогой рыбы на дешевую, например, сардина вместо тунца или мелкая рыба сомнительного происхождения вместо качественных шпрот.

Также распространено добавление чрезмерного количества масла или рассола при уменьшении содержания рыбы. Может использоваться испорченное сырье, которое маскируют соусами и специями, а иногда даже меняют дату производства, чтобы продать просроченный товар.

Мясные консервы, в частности тушенка, также очень популярны для подделок, ведь это сытный и долговечный продукт, пользующийся спросом среди военных, туристов и для домашнего использования. Типичная подделка заключается в уменьшении содержания мяса и увеличении доли жира, субпродуктов (кожа, хрящи, сухожилия), сои или круп, таких как рис или перловка.

Вместо говядины или свинины высшего сорта может быть использовано мясо низшего качества или даже мясо других животных. Нередко для образования "желе" и увеличения объема добавляют каррагинан.

Грибные консервы, особенно маринованные грибы, также находятся в зоне риска из-за сложности контроля за качеством и происхождением грибов. Возможно использование грибов, собранных в экологически загрязненных зонах, где они накапливают тяжелые металлы, или же грибов, которые не прошли надлежащей обработки.

Также бывает замена дорогих видов грибов на дешевые, например, обычные шампиньоны, замаскированные под "лесные" или "белые грибы".

Овощные консервы, такие как горошек, кукуруза, огурцы и томаты, часто фальсифицируют из-за массового производства и большого объема продаж. Здесь нередко встречается использование незрелых, поврежденных или перезревших овощей.

Подделка может касаться и рассола: использование искусственных красителей, усилителей вкуса, избытка соли или уксуса для маскировки низкого качества сырья. Также может быть несоответствие веса овощей к заявленному на этикетке.

Как распознать фальсификат и защитить себя?

Полностью обезопасить себя от фальсификата можно лишь с помощью лабораторных анализов, но есть несколько признаков, на которые стоит обратить внимание. Подозрительно низкая цена на консервы должна насторожить, ведь качественное сырье и соблюдение технологии не могут стоить слишком дешево.

Обязательно обращайте внимание на упаковку и этикетку. Банка не должна быть вздутой, поврежденной, или иметь ржавчину, а крышка должна быть без деформаций, с четкой маркировкой даты и кода.

Этикетка должна быть четкой, без размытых изображений, с четким текстом и без ошибок - фальсификаторы часто экономят на печати. Проверяйте наличие полной информации о производителе, составе продукта, сроке годности и условиях хранения. Отсутствие каких-либо данных - повод для сомнений.

После открытия обратите внимание на внешний вид содержимого. Цвет ингредиентов должен соответствовать натуральному, например, мясо должно быть естественного цвета, а не серым или подозрительно ярким. Отсутствие неприятного или химического запаха является обязательным условием. Консистенция должна быть однородной, без посторонних примесей (если это не предусмотрено рецептурой).

В рыбных консервах рыба должна легко отделяться от костей, но сохранять форму, а количество основного продукта должно быть достаточным, а не преобладающее количество жидкости или жира.

Покупайте продукты в крупных супермаркетах или проверенных магазинах, которые имеют систему контроля качества и сотрудничают с надежными поставщиками. Избегайте стихийных рынков и мелких нелицензированных торговых точек. И главное - доверяйте своим органолептическим ощущениям: если продукт выглядит, пахнет или имеет странный вкус, лучше откажитесь от его употребления.