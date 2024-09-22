Які колісні диски для авто кращі: литі чи штамповані

Перш за все маємо сказати, що немає сенсу говорити про користь від дисків, які не відповідають вимогам виробника машини. Такі колеса можуть виявитися банально небезпечними через надмірні навантаження на маточину та болти кріплення. На жаль, далеко не всі автомобілісти звіряються з мануалом, який поклали у бардачок машини на складальному конвеєрі, керуючись у першу чергу міркуваннями стилю, а не безпеки.

Сталеві штамповані диски

Така конструкція давно стала класичною: диски штампують зі сталевого листа і зварюють з двох-трьох частин. Це робиться швидко і дешево, і технологія дозволяє доволі широку номенклатуру дизайнерських рішень. "Штамповки" вважаються базовими для більшості поширених моделей і тільки преміальні автомобілі не мають таких коліс у жодній з заводських комплектацій. Вони відповідають усім вимогам автомобільних коліс, у тому числі і найсучаснішим.

Додатково для вітчизняних умов важливо, що штампований з сталі диск добре пристосований до сюрпризів поганих доріг. По-перше, при жорсткій зустрічі з грубою вибоїною в асфальті сталь, на відміну від крихкого алюмінієвого сплаву, не тріскається, а мнеться. І як досить еластичний матеріал, коли закраїна обода такого диска гнеться, сталь дозволяє її без особливих проблем вирівняти – або на спеціальному верстаті, або важким молотком. Крім того, обод сталевого диску, зминаючись на грубих асфальтових вибоїнах, поглинає енергію цього удару і береже від пошкодження шину і деталі підвіски.

Характерні недоліки сталевих дисків аж ніяк не критичні: невисокий імідж і низька корозійна стійкість. Штамповані диски як продукт для базових комплектацій, не фарбують так добротно, як литі колеса. На них нечасто зустрічається шар спеціального захисного лаку, і вже після кількох зим "штамповки" покриваються виразками корозії.

Легкосплавні литі диски

Литі диски для серійних машин відливають з сплавів на основі алюмінію. В принципі, бувають ще колеса з магнієвого та титанового сплавів, але насамперед їх застосовують на гоночних болідах. Стосовно ж "лиття" для звичайних моделей, такі диски мають одну перевагу – меншу вагу. Що в теорії забезпечує більш ефективну роботу підвіски і кращу плавність ходу. Але це стосується в першу чергу якісних дисків від шанованих брендів.

Справа у тому, що лиття з алюмінієвого сплаву насправді не така вже проста технологія, і виготовити одночасно легкий і міцний диск доволі складно. Відтак, різного роду виробники другого плану, перестраховуючись, часто роблять свої моделі дисків з надмірним запасом міцності – тобто важчими, ніж вони могли б бути. І перевага у масі перед "штамповками" виходить мінімальною.

Тож реальним плюсом загальнодоступних легкосплавних дисків залишається їхня приваблива – а точніше, модна – зовнішність і більш широкий вибір, як кажуть маркетологи, дизайнів. Щодо недоліків "лиття", то вони пов’язані з суто українськими умовами експлуатації. Нюанс такий, що при сильному ударі колеса о край ями закраїна алюмінієвого обода не стільки зминається, скільки ламається. Після чого самою лише прокаткою на верстаті ремонт не обійдеться – доводиться використовувати спеціальне зварювання в середовищі нейтрального газу (що, до речі, заборонено українським законодавством).

Нарешті, помилковою є думка про те, що алюмінієві та магнієві сплави не іржавіють – корозія їх теж вражає, але виробники зазвичай якісно захищають їх високоякісним лакофарбовим покриттям.

Але, напевне, найголовніший для українського споживача недолік легкосплавних дисків – їхня суттєво більша ціна. Особливо якщо йдеться про диски не просто литі, а литі під тиском чи ковані.

Коротко

Збираючись купувати легкосплавні диски, не обманюйте себе тим, що вони за рахунок меншої маси дадуть вам якісь переваги на ходу. Швидше за все, на вашому сімейному авто ви нічого не помітите. Інша справа – більший вибір моделей таких коліс з точки зору дизайну, і це дійсно перевага "лиття". Але ми дуже не радимо вам купувати диски з геометричними параметрами (діаметр, ширина та виліт ET), які значно відрізняються від дозволених виробником вашого авто. Такі колеса тільки зашкодять керованості і ресурсу ходової.