Какие колесные диски для авто лучше: литые или штампованные

Прежде всего следует сказать, что нет смысла говорить о пользе от дисков, не отвечающих требованиям производителя машины. Такие колеса могут оказаться банально опасными из-за чрезмерных нагрузок на ступицу и крепежные болты. К сожалению, далеко не все автомобилисты сверяются с мануалом, который положили в бардачок машины на сборочном конвейере, руководствуясь, в первую очередь, соображениями стиля, а не безопасности.

Стальные штампованные диски

Такая конструкция давно стала классической: диски штампуют из стального листа и сваривают из двух-трех частей. Это делается быстро и дешево, и технология позволяет достаточно широкую номенклатуру дизайнерских решений. "Штамповки" считаются базовыми для большинства распространенных моделей и только премиальные автомобили не имеют таких колес ни в одной из заводских комплектаций. Они отвечают всем требованиям автомобильных колес, в том числе и самым современным.

Дополнительно для отечественных условий важно, что штампованный из стали диск хорошо приспособлен к сюрпризам плохих дорог. Во-первых, при жесткой встрече с грубой колдобиной в асфальте сталь, в отличие от хрупкого алюминиевого сплава, не трескается, а мнется. И как достаточно эластичный материал, когда закраина обода такого диска гнется, сталь позволяет ее без особых проблем выровнять – либо на специальном станке, либо тяжелым молотком. Кроме того, обод стального диска, сминаясь на грубых асфальтовых выбоинах, поглощает энергию этого удара и предохраняет от повреждения шину и детали подвески.

Характерные недостатки стальных дисков отнюдь не критичны: невысокий имидж и низкая коррозионная стойкость. Штампованные диски как продукт для базовых комплектаций не красят так добротно, как литые колеса. На них нечасто встречается слой специального защитного лака, и уже после нескольких зим "штамповки" изъязвляются коррозией.

Легкосплавные литые диски

Литые диски для серийных машин отливают из сплавов на основе алюминия. В принципе, бывают еще колеса из магниевого и титанового сплавов, но, прежде всего, их применяют на гоночных болидах. Что касается "литья" для обычных моделей, такие диски имеют одно преимущество – меньший вес. Что в теории обеспечивает более эффективную работу подвески и наилучшую плавность хода. Но это касается в первую очередь качественных дисков от уважаемых брендов.

Дело в том, что литье из алюминиевого сплава на самом деле не так уж проста технология, и изготовить одновременно легкий и прочный диск довольно сложно. Следовательно, разного рода производители второго плана, перестраховываясь, часто делают свои модели дисков с избыточным запасом прочности – то есть тяжелее, чем они могли бы быть. И преимущество в массе перед "штамповками" получается минимальным.

Так что реальным плюсом общедоступных легкосплавных дисков остается их привлекательная – а точнее, модная – внешность и более широкий выбор, как говорят маркетологи, дизайнов. Что касается недостатков "литья", то они связаны с чисто украинскими условиями эксплуатации. Нюанс таков, что при сильном ударе колеса в край ямы закраина алюминиевого обода не столько сминается, сколько ломается. После чего только прокаткой на станке ремонт не обойдется – приходится использовать специальную сварку в среде нейтрального газа (что, кстати, запрещено украинским законодательством).

Наконец, ошибочно мнение о том, что алюминиевые и магниевые сплавы не ржавеют – коррозия их тоже впечатляет, но производители обычно качественно защищают их высококачественным лакокрасочным покрытием.

Но, вероятно, самый главный для украинского потребителя недостаток легкосплавных дисков – их существенно большая цена. Особенно если речь идет о дисках не просто литых, а литых под давлением или кованых.

Кратко

Собираясь покупать легкосплавные диски, не обманывайтесь тем, что они за счет меньшей массы дадут вам какие-то преимущества на ходу. Скорее всего, на вашем семейном автомобиле вы ничего не заметите. Другое дело – больший выбор моделей таких колес с точки зрения дизайна, и это действительно преимущество "литья". Но мы очень не рекомендуем вам покупать диски с геометрическими параметрами (диаметр, ширина и вылет ET), которые значительно отличаются от разрешенных производителем вашего авто. Такие колеса только повредят управляемости и ресурсу ходовой.