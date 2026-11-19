Які інтереси Путіна на саміті АТЕС у Китаї: думка експерта з Тайваню
Російський диктатор Володимир Путін хоче використати зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном для виходу з дипломатичної ізоляції та закріплення захоплених територій України у вигідних для Кремля домовленостях.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Нова "Ялта" чи лише фото: навіщо Трампу, Сі й Путіну саміт та які ризики для України".
На думку виконавчого директора Інституту досліджень національної політики на Тайвані Хун-жень Вана, головна мета Путіна - закріпити поточні "здобутки" російської армії на фронті у вигідних для Кремля політичних домовленостях.
Зустріч із президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном дала б Путіну змогу представити Росію як незамінного учасника глобальної безпеки. А не як країну, що загрузла в тривалій дипломатичній ізоляції через багаторічну збройну агресію проти свого сусіда.
"Ймовірно, Путін намагатиметься переконати Трампа в тому, що для припинення війни Україна має погодитися на певні вимоги Росії – можливо, щодо територіальних питань, гарантій безпеки або обмежень майбутніх стратегічних можливостей України", - вважає Ван.
На його думку, така зустріч могла б дати Москві шанс вплинути на переговорну позицію Вашингтона ще до остаточного врегулювання.
Крім того, Путіну вигідно, щоб Сполучені Штати зосередилися на дипломатичному врегулюванні, а не на тиску на Росію та продажу зброї Україні. Якими б кволими не були обидва ці процеси.
Російський диктатор також сподівається, що участь Китаю створить ілюзію підтримки з боку ще однієї великої держави. Навіть якщо Пекін не готовий відкрито схвалювати конкретні вимоги Москви до України.
"Утім, не варто вважати, що цілі Трампа й Путіна збігаються. Трамп прагне продемонструвати, що здатен швидко покласти край війні, тоді як Путін хоче зафіксувати за Росією здобуті територіальні та стратегічні переваги", - зазначає експерт.
Головний же ризик для інших країн криється в прецеденті, додає Ван.
Будь-яка угода, досягнута за спиною України й така, що винагороджує територіальну агресію без надійних гарантій безпеки, стане небезпечним сигналом для інших ревізіоністських держав. Зокрема, й у питанні Тайваню.
Нагадаємо, 19 листопада президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрілися в китайському Шеньчжені на полях саміту АТЕС.
Вони обговорили війну в Україні та питання двосторонніх відносин. Спільних заяв для ЗМІ лідери робити не стали.
Після зустрічі з Путіним Трамп розпочав переговори з лідером Китаю Сі Цзінпіном. Президент США вже встиг зробити заяву про війну в Україні.