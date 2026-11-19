Російський диктатор Володимир Путін хоче використати зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном для виходу з дипломатичної ізоляції та закріплення захоплених територій України у вигідних для Кремля домовленостях.

На думку виконавчого директора Інституту досліджень національної політики на Тайвані Хун-жень Вана, головна мета Путіна - закріпити поточні "здобутки" російської армії на фронті у вигідних для Кремля політичних домовленостях.

Зустріч із президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном дала б Путіну змогу представити Росію як незамінного учасника глобальної безпеки. А не як країну, що загрузла в тривалій дипломатичній ізоляції через багаторічну збройну агресію проти свого сусіда.

"Ймовірно, Путін намагатиметься переконати Трампа в тому, що для припинення війни Україна має погодитися на певні вимоги Росії – можливо, щодо територіальних питань, гарантій безпеки або обмежень майбутніх стратегічних можливостей України", - вважає Ван.

На його думку, така зустріч могла б дати Москві шанс вплинути на переговорну позицію Вашингтона ще до остаточного врегулювання.

Крім того, Путіну вигідно, щоб Сполучені Штати зосередилися на дипломатичному врегулюванні, а не на тиску на Росію та продажу зброї Україні. Якими б кволими не були обидва ці процеси.

Російський диктатор також сподівається, що участь Китаю створить ілюзію підтримки з боку ще однієї великої держави. Навіть якщо Пекін не готовий відкрито схвалювати конкретні вимоги Москви до України.

"Утім, не варто вважати, що цілі Трампа й Путіна збігаються. Трамп прагне продемонструвати, що здатен швидко покласти край війні, тоді як Путін хоче зафіксувати за Росією здобуті територіальні та стратегічні переваги", - зазначає експерт.

Головний же ризик для інших країн криється в прецеденті, додає Ван.

Будь-яка угода, досягнута за спиною України й така, що винагороджує територіальну агресію без надійних гарантій безпеки, стане небезпечним сигналом для інших ревізіоністських держав. Зокрема, й у питанні Тайваню.