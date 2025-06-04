Які ініціативи щодо інструментів місцевої демократії наразі у роботі: Шуляк розповіла деталі

Крім цього, за її словами, пріоритетним завданням у сфері децентралізації є створення і ухвалення законопроєкту про розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування і державною владою. Це потрібно зробити не пізніше 1 кварталу 2026 року.

За її словами, задля побудови в Україні системи ефективного демократичного врядування на рівні Парламенту слід виконати кілька важливих завдань. Зокрема, йдеться про ухвалення у другому читання законопроєкту №13150 - "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення законності в діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування".

Документ, пояснила Шуляк, передбачає впровадження системи нагляду за законністю рішень і діяльності загалом органів місцевого самоврядування і є євроінтеграційним, оскільки за висновками Ради Європи, Україна - це єдина європейська країна, яка не врегулювала систему нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування на законодавчому рівні.

"У першому читанні Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у травні і наразі до нього вже надійшло майже 3 тисяч правок. Відтак, нам наразі потрібен якісний діалог - у тому числі з Офісом Ради Європи, щоб всі результативні правки були враховані і законопроєкт вдалося ухвалити якнайшвидше, оскільки це відповідає євроінтеграційним зобов’язанням держави, адже наразі Україна - єдина в Європі, де така система досі не врегульована законодавчо", - пояснила Олена Шуляк.

Другим завданням, яке потрібно вирішити на рівні парламенту є ухвалення законопроєкту про розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування і органами виконавчої влади у зв'язку зі зміною адміністративно-територіального устрою.

Йдеться про законопроєкт про зміни до Закону України "Про місцеве самоврядування", але з ним дещо складніше, оскільки, пояснила Шуляк, його ще не створено. Втім, враховуючи те, що він також є одним з індикаторів Ukraine Facility, його ухвалення - питання часу. І дуже конкретного. Згідно з умовами програми, його потрібно ухвалити не пізніше 1 кварталу 2026 року, підкреслила нардепка.

До вже реалізованих кроків у напрямку створення ефективної системи демократичного врядування вона віднесла ухвалений у 2024 році законопроєкт "Про публічні консультації".

Попри стартові плани щодо початку його дії, він почне діяти тільки після завершення воєнного стану. Водночас, пояснила Шуляк, законопроєкт був ухвалений без урахування деяких важливих норм, на яких наполягала громадськість, що працювала над документом близько 10 років. Зокрема, з нього виключили пункт про обов’язкові публічні консультації для ініціатив народних депутатів.

Втім народні депутати разом з громадськістю і експертним середовищем взяли на себе зобовʼязання активно працювати над внесенням у нього змін. Зробити обов’язковими публічні консультації для законодавчих ініціатив народних депутатів - одна з них, підкреслила Олена Шуляк.

Вона також додала, що наразі очікує імплементації нещодавно підписаний Президентом законопроєкт №11412 - про міжмуніципальне співробітництво, оскільки лише за умови якісної імплементації питання такої взаємодії можуть бути ефективно вирішені.

"Не можу не відмітити і важливість інструментів місцевої демократії, які зафіксовані Законом “Про місцеву демократію”, який Президент підписав 6 січня. Серед іншого, він передбачає, що молодь з 14 років і ВПО мають бути долучені до ухвалення всіх управлінських рішень на рівні їх громади", - зазначила нардепка.

Крім цього, громади повинні до 2027 року оновити свої статути, у яких мають бути прописані інструменти місцевої демократії.

"Дуже хотілося б, щоб наші громади до цього приступили не в останній момент, а вже зараз. Це необхідно, щоб голос громадськості в них був почутий для пріоритезації рішень на рівні ОМС", - резюмувала Олена Шуляк.