Какие инициативы по инструментам местной демократии сейчас в работе: Шуляк рассказала детали

Кроме этого, по ее словам, приоритетной задачей в сфере децентрализации является создание и принятие законопроекта о распределении полномочий между органами местного самоуправления и государственной властью. Это нужно сделать не позднее 1 квартала 2026 года.

По ее словам, для построения в Украине системы эффективного демократического управления на уровне Парламента следует выполнить несколько важных задач. В частности, речь идет о принятии во втором чтении законопроекта №13150 - "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения законности в деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления".

Документ, пояснила Шуляк, предусматривает внедрение системы надзора за законностью решений и деятельности в целом органов местного самоуправления и является евроинтеграционным, поскольку по выводам Совета Европы, Украина - это единственная европейская страна, которая не урегулировала систему надзора за законностью решений органов местного самоуправления на законодательном уровне.

"В первом чтении Верховная Рада приняла этот законопроект в мае и сейчас к нему уже поступило почти 3 тысяч поправок. Следовательно, нам сейчас нужен качественный диалог - в том числе с Офисом Совета Европы, чтобы все результативные правки были учтены и законопроект удалось принять как можно быстрее, поскольку это соответствует евроинтеграционным обязательствам государства, ведь сейчас Украина - единственная в Европе, где такая система до сих пор не урегулирована законодательно", - пояснила Елена Шуляк.

Второй задачей, которую нужно решить на уровне парламента является принятие законопроекта о распределении полномочий между органами местного самоуправления и органами исполнительной власти в связи с изменением административно-территориального устройства.

Речь идет о законопроекте об изменениях в Закон Украины "О местном самоуправлении", но с ним несколько сложнее, поскольку, пояснила Шуляк, он еще не создан. Впрочем, учитывая то, что он также является одним из индикаторов Ukraine Facility, его принятие - вопрос времени. И очень конкретного. Согласно условиям программы, его нужно принять не позднее 1 квартала 2026 года, подчеркнула нардеп.

К уже реализованным шагам в направлении создания эффективной системы демократического управления она отнесла принятый в 2024 году законопроект "О публичных консультациях".

Несмотря на стартовые планы относительно начала его действия, он начнет действовать только после завершения военного положения. В то же время, пояснила Шуляк, законопроект был принят без учета некоторых важных норм, на которых настаивала общественность, работавшая над документом около 10 лет. В частности, из него исключили пункт об обязательных публичных консультациях для инициатив народных депутатов.

Впрочем, народные депутаты вместе с общественностью и экспертной средой взяли на себя обязательства активно работать над внесением в него изменений. Сделать обязательными публичные консультации для законодательных инициатив народных депутатов - одно из них, подчеркнула Елена Шуляк.

Она также добавила, что сейчас ожидает имплементации недавно подписанный Президентом законопроект №11412 - о межмуниципальном сотрудничестве, поскольку только при условии качественной имплементации вопросы такого взаимодействия могут быть эффективно решены.

"Не могу не отметить и важность инструментов местной демократии, которые зафиксированы Законом "О местной демократии", который Президент подписал 6 января. Среди прочего, он предусматривает, что молодежь с 14 лет и ВПЛ должны быть приобщены к принятию всех управленческих решений на уровне их общины", - отметила нардеп.

Кроме этого, общины должны до 2027 года обновить свои уставы, в которых должны быть прописаны инструменты местной демократии.

"Очень хотелось бы, чтобы наши общины к этому приступили не в последний момент, а уже сейчас. Это необходимо, чтобы голос общественности в них был услышан для приоритезации решений на уровне ОМС", - резюмировала Елена Шуляк.