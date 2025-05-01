Які галузі в Україні може перезапустити угода про надра з США: думка експерта

"Що вже очевидно - цей документ може дати можливості для розвитку видобувної галузі в Україні. Вона - і це не секрет - далека від насичення. І те, що стосується нафти та газу, Україна може бути найбільшим постачальником газу і нафти, нафтопродуктів в Європейський Союз", - сказав Длігач.

За його словами, угода точно це має стосуватися видобутку критичних мінералів, зокрема графіту.

"І хотілося б, щоб український вплив на рішення цього фонду допомагав створенню не тільки потужностей з видобутку, але й потужностей з переробки. Про це в договорі мови не йде напряму, але те, що Україна тепер не молодший партнер в цьому фонді, а рівноправний, ми маємо однакову кількість голосів, це дає надію, що вдасться переконати наших партнерів у необхідності інвестувати й в інфраструктуру, і в логістику, і в переробні потужності", - зазначив експерт.