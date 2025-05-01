Какие отрасли в Украине может перезапустить соглашение о недрах с США: мнение эксперта

"Что уже очевидно - этот документ может дать возможности для развития добывающей отрасли в Украине. Она - и это не секрет - далека от насыщения. И то, что касается нефти и газа, Украина может быть крупнейшим поставщиком газа и нефти, нефтепродуктов в Европейский Союз", - сказал Длигач.

По его словам, соглашение точно это должно касаться добычи критических минералов, в частности графита.

"И хотелось бы, чтобы украинское влияние на решение этого фонда помогало созданию не только мощностей по добыче, но и мощностей по переработке. Об этом в договоре речи не идет напрямую, но то, что Украина теперь не младший партнер в этом фонде, а равноправный, мы имеем одинаковое количество голосов, это дает надежду, что удастся убедить наших партнеров в необходимости инвестировать и в инфраструктуру, и в логистику, и в перерабатывающие мощности", - отметил эксперт.