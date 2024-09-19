Які функції отримали користувачі Apple CarPlay у автомобілях з оновленням iOS: ТОП-5 новинок

Цього тижня Apple випустила свою свіжу операційну систему – iOS 18. З її оновленням суттєво оновився і сервіс CarPlay. До вашої уваги – найбільш суттєві нововведення.

Якщо у вас є iPhone 15 Pro, і ви вже оновили iOS 18, ви зможете відразу використовувати більшість нових функцій CarPlay.

Apple Intelligence

Apple Intelligence (або AI) — це назва нового програмного забезпечення штучного інтелекту від Apple, яке незабаром з’явиться на iPhone. Він ще не доступний у цьому оновленні iOS 18, але має з’явитися в наступному оновленні 18.1. Спочатку він буде сумісний лише в кількох країнах (включаючи США), але якщо він у вас є, ви зможете використовувати його на дисплеї CarPlay.

Кольорові фільтри

Подібно до параметрів кольорових фільтрів на вашому смартфоні, остання версія CarPlay також має можливість додавати кольорові фільтри на екран автомобіля. Це означає, що ви можете відтінити весь дисплей одним кольоровим фільтром, що допоможе при певних вадах зору. Ви також можете ввімкнути "Жирний текст" для кращої видимості.

Покращене голосове керування через Siri

Одна з найбільших змін стосується Siri. За словами Apple, система голосового керування тепер "спеціально розроблена для сценаріїв водіння". Більші та яскравіші анімації на екрані повідомлять вам, що Siri слухає, уся рамка екрана тепер світиться та пульсує, коли Siri активна, а не лише крихітне коло біля основи екрана. На жаль, нова анімація не доступна в iOS 18 одразу.Варто почекати до наступного оновлення iOS 18.1.

Фотографії контактів для обміну повідомленнями

Apple хоче спростити обмін текстовими повідомленнями в автомобілі. Щоб допомогти з цим, компанія нарешті додала фотографії контактів поруч із іменами в додатку для обміну повідомленнями та в спливаючих вікнах на екрані. Siri, як і раніше, читатиме текстові повідомлення вголос і дозволятиме вам надсилати повідомлення за допомогою голосових команд.

Пошук втрачених пристроїв

Якщо у вас є Apple Watch або AirPods, пов’язані з обліковим записом "Find My", тепер ви зможете відстежувати їх через CarPlay. Просто попросіть Siri "Ping my AirPods", і вона повідомить вам, де знаходиться пристрій. Це не нова функція для Apple (очевидно), але відтепер скористатись нею можна і через інтерфейс CarPlay.