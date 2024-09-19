Какие функции получили пользователи Apple CarPlay в автомобилях с обновлением iOS: ТОП-5 новинок

На этой неделе Apple выпустила свою свежую операционную систему – iOS 18. С ее обновлением обновился и сервис CarPlay. Вашему вниманию – наиболее существенные нововведения.

Если у вас есть iPhone 15 Pro и вы уже обновили iOS 18, вы сможете сразу использовать большинство новых функций CarPlay.

Apple Intelligence

Apple Intelligence (или AI) – это название нового программного обеспечения искусственного интеллекта от Apple, которое вскоре появится на iPhone. Он еще не доступен в этом обновлении iOS 18, но должен появиться в следующем обновлении 18.1. Сначала он будет совместим только в нескольких странах (включая США), но если он у вас есть, вы сможете использовать его на дисплее CarPlay.

Цветные фильтры

Подобно параметрам цветных фильтров на вашем смартфоне, последняя версия CarPlay также может добавлять цветные фильтры на экран автомобиля. Это означает, что вы можете оттенить весь дисплей одним цветным фильтром, что поможет при определенных недостатках зрения. Для лучшей видимости можно также включить "Жирный текст".

Улучшенное голосовое управление через Siri

Одно из самых больших изменений касается Siri. По словам Apple, система голосового управления теперь "специально разработана для сценариев вождения". Большие и яркие анимации на экране сообщат вам, что Siri слушает, вся рамка экрана теперь светится и пульсирует, когда Siri активна, а не только крошечный круг у основания экрана. К сожалению, новая анимация не доступна в iOS 18 сразу. Следует подождать до следующего обновления iOS 18.1.

Фотографии контактов для обмена сообщениями

Apple хочет упростить обмен текстовыми сообщениями в автомобиле Чтобы помочь с этим, компания наконец-то добавила фотографии контактов рядом с именами в приложении для обмена сообщениями и всплывающих окнах на экране. Siri по-прежнему будет читать текстовые сообщения вслух и позволит вам отправлять сообщения с помощью голосовых команд.

Поиск потерянных устройств

Если у вас есть Apple Watch или AirPods, связанные с аккаунтом "Find My", теперь вы сможете отслеживать их через CarPlay. Просто попросите Siri Ping my AirPods, и она сообщит вам, где находится устройство. Это не новая функция для Apple (очевидно), но теперь воспользоваться ею можно и через интерфейс CarPlay.