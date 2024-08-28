Які фари краще на машині з салону: діоди чи ксенон

Два найбільш передових на сьогодні типи фар головного світла змагаються між собою вже другий десяток років. Спираючись на дані інженерів і багатий досвід тест-драйвів автожурналістів rbc.ua розберемось, яке світло сьогодні крутіше – ксенон чи діоди.

Ксенонове світло

Взагалі ксенон – це простонародна назва, а правильно називати такі лампи газорозрядними. Світло в них випромінює електрична дуга – плазмовий проміжок між двома електродами. Ці лампи мають високу яскравість, просто влаштовані, хоча вимагають високої ​​культури виробництва, тобто коштують вони об’єктивно недешево. І на додачу такій лампі потрібен окремий електронний блок розпалювання. Для ксенонових ламп потрібен спеціальний оптичний елемент, з підвищеною температурною стійкістю та геометрією, що власне і не дивно.

Щоб мати ксенонове світло і в режимі ближнього, і в режимі дальнього, потрібні додаткові пристрої у фарі – так звана механічна шторка чи так званий біксенон – фактично дві окремі фари. А ще на таких фарах має бути омивач і система динамічної стабілізації променя, інакше вони будуть нещадно засліплювати зустрічних водіїв. Найкращі фірмові ксенонові лампи служать порядку 3 – 5 років, потім їхня ефективність починає знижуватись.

LED-фари – світлодіодна оптика

Автомобільна світлодіодна лампа зовні схожа на старі добрі галогенки, але власне джерелом світла в них служить не розжарена спіраль і не електрична дуга, а напівпровідниковий чип. Його перевага у меншому споживанні потужності і у великому ресурсі. Виробники LED-ламп дають на них пожиттєву гарантію – тобто на весь строк служби автомобіля. Рефлектор і розсіювач діодних фар нічим не складніші за оптику ксенонових та галогенових фар.

Світловіддача LED-фари трохи нижча за віддачу ксенонових фар, але конструктори світлодіодних фар дали на цей виклик гідну відповідь: відносно недавно з’явилися так звані матричні LED-фари. Це фари, що самі "бачать" перед собою зустрічну чи попутну машину і затемнюють ту частину свого променю, яка могла б засліпити її водія. Відтак водій машини з матричним LED-світлом вночі може постійно рухатись в режимі "дальнього": для нього ці фари освітлюють дорогу далеко вперед, нікого не засліплюючи при тому.

Матричні LED-фари в рази дорожче звичайних світлодіодних і ксенонових, тож на сучасних машинах найчастіше зустрічаються звичайні світлодіодні лампи і звичайна оптика. В принципі таке рішення дешевше ксенонового варіанту, але на фоні цілого нового автомобіля ця різниця не відчувається.

Коротко

Клієнта автосалону як потенційного власника нової машини не повинна особливо хвилювати дилема LED чи ксенон. Обидва типи світла варті один одного. І говорити про різницю між ними якщо і можна, то тільки у тому сенсі, що на одній моделі конструктори змогли краще реалізувати можливості свого типу фар, а іншій – гірше. Але це якщо не брати до уваги матричні LED-фарі.

Тому що з ними на вас чекає найцікавіше: якщо діодні фари мають матричну конструкцію, то їхня перевага буде беззаперечною. І з оглядом на термін експлуатації більш довговічною можна вважати світлодіодну оптику, незалежно від того, має вона звичне ближнє/дальнє світло чи матричний промінь. Це може бути суттєвим для того, хто планує користуватись цією машиною протягом багатьох років.