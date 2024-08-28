Какие фары лучше на машине из салона: диоды или ксенон

Два наиболее передовых на сегодняшний день типа фар головного света соревнуются между собой уже второй десяток лет. Опираясь на данные инженеров и богатый опыт тест-драйвов автожурналистов rbc.ua разберемся, какой свет сегодня круче – ксенон или диоды.

Ксеноновый свет

Вообще ксенон – это простонародное название, а правильно называть такие лампы газоразрядными. Свет в них излучает электрическая дуга – плазменный промежуток между двумя электродами. Эти лампы обладают высокой яркостью, просто устроены, хотя требуют высокой культуры производства, то есть стоят они объективно недешево. И вдобавок такой лампе нужен отдельный электронный блок розжига. Для ксеноновых ламп требуется специальный оптический элемент, с повышенной температурной стойкостью и геометрией, что и не удивительно.

Чтобы иметь ксеноновый свет и в режиме ближнего, и в режиме дальнего, нужны дополнительные устройства в фаре – так называемая механическая шторка или биксенон – фактически две отдельные фары. А еще на таких фарах должен быть омыватель и система динамической стабилизации луча, иначе они будут беспощадно ослеплять встречных водителей. Лучшие фирменные ксеноновые лампы служат порядка 3 – 5 лет, затем их эффективность начинает снижаться.

LED-фары – светодиодная оптика

Автомобильная светодиодная лампа внешне сродни старым добрым галогенкам, но собственно источником света в них служит не раскаленная спираль и не электрическая дуга, а полупроводниковый чип. Его преимущество в меньшем потреблении мощности и большом ресурсе. Производители LED-ламп дают на них пожизненную гарантию – то есть на весь срок службы автомобиля. Рефлектор и рассеиватель диодных фар ничем не сложнее оптики ксеноновых и галогеновых фар.

Светоотдача LED-фары чуть ниже отдачи ксеноновых фар, но конструкторы светодиодных фар дали на этот вызов достойный ответ: относительно недавно появились так называемые матричные LED-фары. Это фары, которые сами "видят" перед собой встречную или попутную машину и затемняют ту часть своего луча, которая могла бы ослепить ее водителя. Следовательно, водитель машины с матричным LED-светом ночью может постоянно двигаться в режиме "дальнего": для него эти фары освещают дорогу далеко вперед, никого не ослепляя при этом.

Матричные LED-фары в разы дороже обычных светодиодных и ксеноновых, так что на современных машинах чаще всего встречаются обычные светодиодные лампы и обычная оптика. В принципе такое решение дешевле ксенонового варианта, но на фоне целого нового автомобиля эта разница не ощущается.

Кратко

Клиента автосалона как потенциального владельца новой машины не должна волновать дилемма LED или ксенон. Оба типа света стоят друг друга. И говорить о разнице между ними если и можно, то только в том смысле, что на одной модели конструкторы смогли лучше реализовать возможности своего типа фар, а в другой – хуже. Но это если не считать матричные LED-фари.

Потому что с ними вас ждет самое интересное: если диодные фары имеют матричную конструкцию, то их преимущество будет бесспорным. И с учетом срока эксплуатации более долговечной можно считать светодиодную оптику, независимо от того, имеет ли она привычный ближний/дальний свет или матричный луч. Это может быть существенным для того, кто планирует пользоваться этой машиной в течение многих лет.