Які фактори гальмують експорт зброї в Україні: що кажуть ключові гравці ринку

Одним з ключових питань експорту є додатковий фінансовий бар'єр. Так, 20% від вартості готових виробів і 30% від комплектуючих треба заплатити в бюджет.

Про це йдеться у статті " Експорт зброї на паузі: хто гальмує процес та що ризикує втратити Україна ".

За словами опитаних гравців ринку, це суттєве навантаження виробника, яке безпосередньо впливає на можливість укласти угоду.

Так, за бази розрахунку в мільйон доларів платіж становитиме 200 або 300 тисяч доларів. Компанія ще має оплатити виробництво, логістику, випробування, гарантійне обслуговування. Збір зменшує кошти, які залишаються виробнику, або змушує підвищувати ціну для покупця.

Особливо чутливими є 30% для компонентів: їхній виробник конкурує з постачальниками з інших країн, і така різниця в ціні може визначити результат переговорів.

Додаткова проблема - це момент сплати. Підтвердження платежу потрібно подавати разом із заявкою, тобто гроші необхідно знайти ще до отримання дозволу. Для невеликої компанії це може означати вилучення значної частини оборотних коштів без впевненості, що експорт погодять.

Ще один наслідок ставок - вплив на кінцеву вартість. Ціну на міжнародному ринку визначає не виробник. Її визначають замовник, конкурентні пропозиції та ринкові аналоги. Тому додатковий платіж або з'їдає економіку контракту, або підвищує кінцеву вартість, і тоді контракт іде до конкурента.

У результаті виробники з великою обережністю ставляться до нової процедури. Вони не розуміють, чи зміняться ставки, коли саме потрібно буде сплачувати кошти та як врахувати ці витрати у фінансовій моделі контракту.

У галузі впевнені, що ставки потрібно суттєво переглянути з урахуванням економіки різних видів продукції. Також державі варто рахувати сукупний ефект, як надходження від збору, податки, робочі місця та інвестиції у виробництво.