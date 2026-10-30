Какие факторы тормозят экспорт оружия в Украине: что говорят ключевые игроки рынка

Одним из ключевых вопросов экспорта есть дополнительный финансовый барьер. Да, 20% от стоимости готовых изделий и 30% от комплектующих надо заплатить в бюджет.

Об этом говорится в статье " Экспорт оружия на паузе: кто тормозит процесс и рискует потерять Украину ".

По словам опрошенных игроков рынка, это существенная нагрузка производителя, непосредственно влияющая на возможность заключить сделку.

Так, при базе расчета в миллион долларов платеж составит 200 или 300 тысяч долларов. Компания еще предстоит оплатить производство, логистику, испытание, гарантийное обслуживание. Сбор уменьшает оставшиеся производителю средства или заставляет повышать цену для покупателя.

Особенно чувствительны 30% для компонентов: их производитель конкурирует с поставщиками из других стран, и такая разница в цене может определить результат переговоров.

Дополнительная проблема - это момент оплаты. Подтверждение платежа следует подавать вместе с заявкой, то есть деньги необходимо найти еще до получения разрешения. Для небольшой компании это может означать изъятие большого числа оборотных средств без уверенности, что экспорт согласуют.

Еще одно последствие ставок - влияние на конечную стоимость. Цену на международном рынке определяет не изготовитель. Ее определяют заказчик, конкурентные предложения и рыночные аналоги. Поэтому дополнительный платеж либо съедает экономику контракта, либо повышает конечную стоимость и тогда контракт идет к конкуренту.

В результате изготовители с большой осторожностью относятся к новой процедуре. Они не понимают, изменятся ли ставки, когда нужно будет платить средства и как учесть эти расходы в финансовой модели контракта.

В отрасли уверены, что ставки необходимо значительно пересмотреть с учетом экономики разных видов продукции. Также государству следует считать совокупный эффект как поступления от сбора, налоги, рабочие места и инвестиции в производство.