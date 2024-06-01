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Які є типи виплати для військових та від чого залежить сума: пояснення

Фото: у Міноборони пояснили, від чого залежить зарплата у ЗСУ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні офіційно встановлені три типи виплат для військових - основні, додаткові та одноразові. Їх розмір залежить від посади, військового звання і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Департаменту соціального забезпечення Міноборони України.

Типи грошового забезпечення військовослужбовця:

  • щомісячні основні (посадовий оклад, оклад за військовим званням та надбавка за вислугу років),
  • щомісячні додаткові (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати і премії),
  • одноразові додаткові виплати (винагороди і допомоги).

Розмір грошового забезпечення українських військовослужбовців залежить від займаної посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби.

 

Кабмін оновив виплати ЗСУ

Нагадаємо, у квітні 2024 року уряд оновив систему виплат українським захисникам. Головними факторами є посада, звання, умови служби тощо.

Так, військовий, який перебуває безпосередньо на полі бою, повинен отримувати близько 20 тисяч гривень основного грошового забезпечення та 100 тисяч гривень за участь у бойових діях.

Крім того, нещодавно уряд встановив, що за кожні 30 днів на лінії бойового зіткнення бійцям доплачуватиметься 70 тисяч гривень.

Також є додаткові винагороди та доплати за знищену військову техніку ворога.

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