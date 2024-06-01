RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Какие есть типы выплат для военных и от чего зависит сумма: объяснение

Фото: в Минобороны объяснили, от чего зависит зарплата в ВСУ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине официально установлены три типа выплат для военных - основные, дополнительные и единоразовые. Их размер зависит от должности, воинского звания и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Департамента социального обеспечения Минобороны Украины.

Типы денежного обеспечения военнослужащего:

  • ежемесячные основные (должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавка за выслугу лет),
  • ежемесячные дополнительные (повышение должностного оклада, надбавки, доплаты и премии),
  • единоразовые дополнительные выплаты (вознаграждения и пособия).

Размер денежного обеспечения украинских военнослужащих зависит от занимаемой должности, воинского звания, продолжительности, интенсивности и условий военной службы.

 

Кабмин обновил выплаты ВСУ

Напомним, в апреле 2024 года правительство обновило систему выплат украинским защитникам. Главными факторами являются должность, звание, условия службы и т.п.

Так, военный, находящийся непосредственно на поле боя, должен получать около 20 тысяч гривен основного денежного обеспечения и 100 тысяч гривен за участие в боевых действиях.

Кроме того, недавно правительство установило, что за каждые 30 дней на линии боевого столкновения бойцам будет доплачиваться 70 тысяч гривен.

Также есть дополнительные вознаграждения и доплаты за уничтоженную военную технику противника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины