Які є типи протипіхотних мін та чим вони небезпечні: пояснення рятувальників

Рятувальники виявляють велику кількість протипіхотних мін у населених пунктах, які перебували під окупацією росіян. До них заборонено наближатися цивільним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.
У ДСНС зазначають, що вибух міни може статися, коли хтось наближається або торкається неї. Під час вибуху людина може зазнати травм або загинути.
Фото: типи протипіхотних мін (t.me/dsns_telegram)
"За способом заподіяння шкоди протипіхотні міни бувають фугасні та осколкові. Осколкові міни зазвичай мають готові вражаючі елементи: металеві кульки, циліндри, смужки. Фугасні міни завдають шкоди вибухом", - уточнюють рятувальники.
Вони додають, що є кілька типів протипіхотних мін:
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні рятувальники найчастіше знаходять мінометні міни.
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