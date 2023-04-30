Какие есть типы противопехотных мин и чем они опасны: объяснение спасателей

В ГСЧС отмечают, что взрыв мины может произойти, когда кто-то приближается или прикасается к ней. Во время взрыва человек может получить травмы или погибнуть.

Фото: типы противопехотных мин (t.me/dsns_telegram)

"По способу нанесения вреда противопехотные мины бывают фугасные и осколочные. Осколочные мины обычно имеют готовые поражающие элементы: металлические шарики, цилиндры, полоски. Фугасные мины наносят вред взрывом", - уточняют спасатели.

Они добавляют, что существует несколько типов противопехотных мин: