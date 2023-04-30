Какие есть типы противопехотных мин и чем они опасны: объяснение спасателей

Спасатели обнаруживают большое количество противопехотных мин в населенных пунктах, которые находились под оккупацией россиян. К ним запрещено приближаться гражданским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
В ГСЧС отмечают, что взрыв мины может произойти, когда кто-то приближается или прикасается к ней. Во время взрыва человек может получить травмы или погибнуть.
Фото: типы противопехотных мин (t.me/dsns_telegram)
"По способу нанесения вреда противопехотные мины бывают фугасные и осколочные. Осколочные мины обычно имеют готовые поражающие элементы: металлические шарики, цилиндры, полоски. Фугасные мины наносят вред взрывом", - уточняют спасатели.
Они добавляют, что существует несколько типов противопехотных мин:
Напомним, ранее стало известно, что в Украине спасатели чаще всего находят минометные мины.
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