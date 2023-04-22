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Зустрічаються найчастіше. В ДСНС попередили про небезпеку мінометних мін

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Київ, Субота 22 квітня 2023 09:06
Зустрічаються найчастіше. В ДСНС попередили про небезпеку мінометних мін Фото: в ДСНС попередили про небезпеку мінометних мін (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Однією з найпоширеніших "знахідок" серед мін, які зустрічаються в Україні на територіях, де велися бої, є мінометна. Рятувальники розповіли, як реагувати в разі її виявлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

"Обережно, мінометні міни! Саме цей тип мін найчастіше зустрічається на території України, де велися бойові дії. Розміри бувають різні, але всі вони однаково смертельно небезпечні. Середній радіус ураження після вибуху близько 40 м", - йдеться в повідомленні.

Що робити в разі її виявлення

В ДСНС зазначили, що в разі виявлення мінометної міни в жодному разі не можна наближатися чи бити по ній.

"Якщо побачили міну - відійдіть на безпечну відстань і одразу повідомте про це за номером 101", - закликають рятувальники.

Тако ж в ДСНС опублікували зображення та закликали показати його серед дітей і друзів, аби були вони уважними та обережними і не підходили до боєприпасів.

Зустрічаються найчастіше. В ДСНС попередили про небезпеку мінометних мінФото: зображення, яке допоможе розпізнати мінометну міну (t.me/dsns_telegram)

Нагадаємо, нещодавно в Херсонській області трактор підірвався на російській міні.

Також ми писали, що в Харківській області чоловік підірвався на міні на території власного подвір'я.

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ДСНС рятувальники Вибух боєприпасів
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