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Які є схеми телефонного шахрайства та як уникнути обману: пояснення поліції

Ілюстративне фото: у поліції розповіли про шахрайські схеми (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українців попередили про те, що останнім часом шахраї вигадали низку нових схем. Вони використовують для цього телефони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Запорізької області.

Як зауважили в поліції, для того, щоб не потрапити в пастку телефонних шахраїв необхідно пам'ятати прості правила:

  • не сприймайте надто серйозно те, що вам говорять телефоном;
  • ніколи не робіть жодних поспішних дій, як би вас не квапили;
  • пам'ятайте, що ні співробітники банків, ні оператори мобільного зв'язку, ні поліцейські не просять надати персональні дані, їм завжди потрібна ваша особиста присутність;
  • завжди перевіряйте будь-яку інформацію, яка надходить у месенджери.

До вашої уваги кілька популярних схем телефонного шахрайства:

  • смс-повідомлення про списання коштів від банку;
  • дзвінок від працівників служби безпеки банку чи поліції;
  • прохання надіслати код підтвердження, чи натиснути спеціальну комбінацію на телефоні;
  • телефонують та кидають слухавку;
  • "крадіжка" sim-картки;
  • дзвінок "ваш родич у біді".

Правоохоронці радять нікому і ніколи не повідомляти свої персональні дані. А у випадку, якщо ви, чи ваші знайомі все ж стали жертвою шахраїв - телефонуйте за номером 102.

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