Які є схеми телефонного шахрайства та як уникнути обману: пояснення поліції

Українців попередили про те, що останнім часом шахраї вигадали низку нових схем. Вони використовують для цього телефони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Запорізької області.
Як зауважили в поліції, для того, щоб не потрапити в пастку телефонних шахраїв необхідно пам'ятати прості правила:
До вашої уваги кілька популярних схем телефонного шахрайства:
Правоохоронці радять нікому і ніколи не повідомляти свої персональні дані. А у випадку, якщо ви, чи ваші знайомі все ж стали жертвою шахраїв - телефонуйте за номером 102.
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