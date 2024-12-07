Какие схемы телефонного мошенничества и как избежать обмана: объяснение полиции

Как отметили в полиции, для того, чтобы не попасть в ловушку телефонных мошенников необходимо помнить простые правила:

не воспринимайте слишком серьезно то, что вам говорят по телефону;

никогда не делайте никаких поспешных действий, как бы вас не торопили;

помните, что ни сотрудники банков, ни операторы мобильной связи, ни полицейские не просят предоставить персональные данные, им всегда нужно ваше личное присутствие;

всегда проверяйте любую информацию, которая поступает в мессенджеры.

Вашему вниманию несколько популярных схем телефонного мошенничества:

смс-сообщение о списании средств от банка;

звонок от сотрудников службы безопасности банка или полиции;

просьба прислать код подтверждения, или нажать специальную комбинацию на телефоне;

звонят и бросают трубку;

"кража" sim-карты;

звонок "ваш родственник в беде".

Правоохранители советуют никому и никогда не сообщать свои персональные данные. А в случае, если вы, или ваши знакомые все же стали жертвой мошенников - звоните по телефону 102.