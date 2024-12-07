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Какие схемы телефонного мошенничества и как избежать обмана: объяснение полиции

Иллюстративное фото: в полиции рассказали о мошеннических схемах (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинцев предупредили о том, что в последнее время мошенники придумали ряд новых схем. Они используют для этого телефоны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Запорожской области.

Как отметили в полиции, для того, чтобы не попасть в ловушку телефонных мошенников необходимо помнить простые правила:

  • не воспринимайте слишком серьезно то, что вам говорят по телефону;
  • никогда не делайте никаких поспешных действий, как бы вас не торопили;
  • помните, что ни сотрудники банков, ни операторы мобильной связи, ни полицейские не просят предоставить персональные данные, им всегда нужно ваше личное присутствие;
  • всегда проверяйте любую информацию, которая поступает в мессенджеры.

Вашему вниманию несколько популярных схем телефонного мошенничества:

  • смс-сообщение о списании средств от банка;
  • звонок от сотрудников службы безопасности банка или полиции;
  • просьба прислать код подтверждения, или нажать специальную комбинацию на телефоне;
  • звонят и бросают трубку;
  • "кража" sim-карты;
  • звонок "ваш родственник в беде".

Правоохранители советуют никому и никогда не сообщать свои персональные данные. А в случае, если вы, или ваши знакомые все же стали жертвой мошенников - звоните по телефону 102.

Раньше мы писали о том, как родным военных избежать фейков и требований в Украине.

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