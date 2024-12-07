Какие схемы телефонного мошенничества и как избежать обмана: объяснение полиции

Украинцев предупредили о том, что в последнее время мошенники придумали ряд новых схем. Они используют для этого телефоны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Запорожской области.
Как отметили в полиции, для того, чтобы не попасть в ловушку телефонных мошенников необходимо помнить простые правила:
Вашему вниманию несколько популярных схем телефонного мошенничества:
Правоохранители советуют никому и никогда не сообщать свои персональные данные. А в случае, если вы, или ваши знакомые все же стали жертвой мошенников - звоните по телефону 102.
Раньше мы писали о том, как родным военных избежать фейков и требований в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .