Які джинси в моді в 2026 році: Андре Тан виділив 7 головних трендів

Barrel leg - тренд, що залишається надовго

Першою у списку дизайнер називає модель barrel leg - джинси з округленим силуетом. Попри поширену думку, що вони можуть візуально зменшувати зріст або додавати об’єму, Андре Тан наголошує: це один із найактуальніших фасонів, який залишиться з нами не на один сезон.

Головний секрет - правильно підібрана довжина відповідно до зросту. За умови вдалого крою такі джинси виглядають стильно й сучасно та вже активно підкорюють подіуми й стрітстайл.

Кльош - повернення естетики 70-х

Другу позицію займають класичні джинси-кльош, натхненні модою 1970-х років.

Цей фасон, за словами дизайнера, також потребує уважного підбору довжини. Якщо знайти свою ідеальну посадку, кльош здатен зробити образ витонченим і збалансованим, додаючи силуету легкості та ретро-настрою.

Принтовані джинси як акцент образу

Третій тренд - джинси з принтами. Особливу увагу Андре Тан звертає на так званий принт бембі, який виглядає водночас мило та модно.

Такий денім стає самостійним акцентом образу й легко поєднується з базовими речами з гардероба, додаючи стилю індивідуальності.

Темно-сині джинси - нова класика сезону

Четвертий пункт - темно-сині джинси. Класичний відтінок знову опинився на піку популярності та, за прогнозом дизайнера, стане справжнім must-have цієї зими.

Їх універсальність полягає в тому, що вони підходять абсолютно всім типам фігури та легко вписуються як у повсякденні, так і більш стримані образи.

Джинси з відворотами - тренд із подіумів

П’ятим трендом стали джинси з відворотами. Їх можна створити самостійно, підвернувши довгі штани, або обрати готові моделі, які вже з’явилися в колекціях провідних брендів, зокрема Chloé та Loewe.

Такий елемент додає образу невимушеності й актуального модного звучання.

Базові моделі - універсальне рішення

На шостому місці - базові джинси. Вони можуть бути як укороченими, так і класичної довжини. Андре Тан підкреслює: це варіант, який завжди виглядає стильно та підходить усім без винятку, незалежно від типу фігури.

Широкі довгі джинси - комфорт і стиль

Завершують список широкі, довгі джинси - тренд, який тримається в моді вже кілька сезонів поспіль. Саме бренд Balenciaga, за словами дизайнера, свого часу задав цей напрям.

Головне - знайти власну ідеальну модель, яка поєднає комфорт і модний вигляд.

Підсумовуючи, Андре Тан закликає не боятися експериментів із денімом та обирати ті фасони, які підкреслюють індивідуальність.

Сучасна мода дозволяє поєднувати тренди з особистим комфортом, роблячи джинси ключовим елементом стильного гардероба.