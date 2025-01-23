Які двірники для авто краще: вибираємо правильно

Склоочисник – деталь в принципі недорога, тож багато хто з автомобілістів готовий придбати без перебільшення найкращі двірники. А які ж можна вважати такими?

Як завжди у випадку з питанням про найкращу запчастину, ми можемо порадити звертатись до офіційного дилера вашої марки – там ви отримаєте якщо не самі щітки, то коректні поради щодо покупки їх в іншому місці. Але цей спосіб з різних причин не завжди доступний для українського автомобіліста, тому вибирати собі якісні і відповідні двірники доведеться за зовнішніми ознаками.

Параметрів, за якими відрізняються щітки склоочисників, небагато:

Вузол кріплення до поводків;

Довжина;

Конструкція – каркасні, безкаркасні, гібридні.

Кріплення

Автомобілі різних марок часто мають власний спосіб кріплення щіток до поводків, але це не значить, що треба шукати вироби саме для вашої моделі. Коли конкретні склоочисники не призначені для певної машини, у коробці обов’язково буде кілька перехідників-адапторів, які дозволяють встановити один той самий двірник на різні моделі авто. Майте на увазі, що ненадійні, пристосовані кріплення можуть призвести до того, що щітка просто відвалиться на ходу. В результаті лобове скло отримає безнадійні подряпини, а водій – загрозу потрапити в аварію через втрачений огляд дороги.

Довжина

Розміри кожної щітки визначені виробником, і навіть якщо є технічна змога використати більший двірник, не намагайтесь це зробити. Адже більший склоочисник створює більший опір для механізму приводу, який через це може достроково вийти з ладу. Хіба що йдеться про тимчасове використання, якщо немає де купити деталь потрібного розміру.

Конструкція каркасу

Характеристика в багатьох випадках ключова, тобто для деяких машин вибір типу конструкції неможливий.

Каркасний тип. Основа таких двірників складається з кількох дуг, з’єднаних через шарніри. Це вони забезпечують щільне прилягання гумового леза щітки до опуклого скла. Даний тип має недоліки: шарніри обмерзають у снігопад і нерухомі шарніри порушують очищення скла, а ще ці з’єднання доволі швидко розбовтуються, що теж порушує прилягання. Тому іноді шарніри роблять з пластику.

Безкаркасні двірники. Основа тут – пласка сталева пластина з пружинними властивостями, яка замінює дуги і шарніри. Головна вада – у неможливості роботи на склі з великою кривизною. Переваги – безкаркасні щітки краще працюють узимку, хоча насправді і вони не панацея від обледеніння. У таких щіток менша схильність до скрипу, а ще вони щільніше прилягають до скла на швидкості.

Гібридні двірники. Така не дуже поширена схема поєднує каркасну конструкцію і пластикові дугі. Зазвичай використовуються на задньому склі, особливо шукати такі не варто, адже вагомих переваг вони не мають – хіба що можуть мати меншу собівартість.

Гумові леза щіток

Часто ці вії визначають якості склоочисників, має значення їхній профіль і характеристики гуми. Шкода, але за зовнішніми ознаками визначити їхню якість майже неможливо. Але в роботі невдалі гумки майже відразу починають пищати, а взимку вони швидко забиватися з боків снігом і льодом, через що ефективність очищення падає. Також у неякісних лез швидко затуплюються кути робочих кромок, і вони починають залишати на склі воду. В гуму якісних щіток для більшої гнучкості додають силіку, а для кращого ковзання по склу їхню поверхню вкривають графітом – ознакою чого є сіро-сталевий колір вій.

Остерігайтесь руйнації

Вибір склоочисників в наш час широкий, і ціни, і типи виконання – на будь-який смак. Натрапити сьогодні на геть непридатні вироби ймовірність невелика, але майте на увазі, що за певних умов двірники можуть завдати шкоди машині. Старі або геть неякісні щітки можуть розвалитися під час роботи і водій несподівано залишиться без огляду дороги.

Коротко

Найпростіша відповідь на запитання у заголовку проста – найкращими двірниками будуть нові. Навіть якщо це буде недорогий виріб з найближчого супермаркету, деякий час такі щітки працюватимуть і забезпечать вам хороший огляд дороги – а значить, і безпеку. Але щоб не доводилося купувати аби що в аварійному порядку, ми б радили замінювати старі склоочисники завчасно, як тільки вони продемонструють перші ознаки старіння.