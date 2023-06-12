За які доларові купюри банки можуть брати комісію: роз’яснення НБУ

Банки України мають право брати додаткову комісію лише за прийом іноземних банкнот, які мають значні пошкодження, або банкноти, вилучені іноземною державою з обігу. Прийняті на інкасо банкноти надсилаються іноземному банку-кореспонденту для обміну і отримання придатних до обігу банкнот.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз’яснення НБУ.
Як зазначили в НБУ, банки та обмінні пункти зобов’язані приймати банкноти іноземної валюти, які "не мають ознак зношення або набули під час обігу одну чи кілька ознак незначного зношення". Зокрема, не може бути жодних обмежень щодо доларів США серії 1996 року та тих, що були випущені в обіг раніше.
"Вже наступного тижня НБУ проведе з уповноваженими установами зустріч, під час якої обговорить з учасниками ринку звернення громадян і проблемні питання та надасть відповідні роз’яснення", - йдеться в повідомленні.
Додаткова комісія може братися при прийомі банкнот, що набули під час обігу одну або кілька ознак:
До ознак незначного зношення належать:
Як повідомляло РБК-Україна, фінансовий комітет Верховної ради заслухав керівництво НБУ щодо масових звернень громадян про додаткові комісії при обміні валюти. Обмінники та банки отримають попередження НБУ за відмову приймати нібито "зношені" доларові купюри.
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