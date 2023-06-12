За какие долларовые купюры банки могут брать комиссию: разъяснение НБУ

Банки Украины имеют право брать дополнительную комиссию только за прием иностранных банкнот, имеющих значительные повреждения, или банкноты, изъятые иностранным государством из обращения. Принятые на инкассо банкноты направляются иностранному банку-корреспонденту для обмена и получения пригодных для обращения банкнот.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение НБУ .
Как отметили в НБУ, банки и обменные пункты обязаны принимать банкноты иностранной валюты, которые "не имеют признаков износа или получили во время обращения один или несколько признаков незначительного износа". В частности, не может быть никаких ограничений относительно долларов США серии 1996 года и выпущенных в обращение ранее.
"Уже на следующей неделе НБУ проведет с уполномоченными учреждениями встречу, в ходе которой обсудит с участниками рынка обращения граждан и проблемные вопросы и предоставит соответствующие разъяснения", - говорится в сообщении.
Дополнительная комиссия может браться при приеме банкнот, получивших во время обращения один или несколько признаков:
К признакам незначительного износа относятся:
Как сообщало РБК-Украина, финансовый комитет Верховной рады заслушал руководство НБУ по поводу массовых обращений граждан о дополнительных комиссиях при обмене валюты. Обменники и банки получат предупреждение НБУ за отказ принимать якобы изношенные долларовые купюры.
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