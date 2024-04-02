Які документи варто змінити при отриманні нерухомості у спадок. Відповідь "Нафтогазу"
Українцям, які придбали нове житло або отримали нерухомість у спадок варто переоформити документи на газопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз".
Перше, що потрібно при переоформленні - це ЕІС-код (починається з 56ХМ...), який можна знайти на рахунку за спожитий газ або за доставку (розподіл) газу.
Після цього зберіть пакет документів:
- ваш ІПН (РНОКПП);
- паспорт або ID-картка з довідкою про реєстрацію місця проживання;
- документ, що підтверджує право власності на житло;
- заповнена заява-приєднання (шаблон можна завантажити з нашого сайту);
- згода співвласників, якщо житло має декілька власників.
Однак додатково може знадобитись:
- рахунок за газ, якщо потрібно уточнити ЕІС-код чи інші деталі;
- свідоцтво про зміну прізвища або довідка про зміну назви вулиці, якщо актуальні дані відрізняються від тих, що вказані у вашому документі про право власності.
Після зібраних документів необхідно обрати один із способів їх подачі:
- надішліть скани чи фото документів на client@gas.ua;
- відправте копії на адресу м. Кропивницький, вул. Соборна, 1А, до "ТОВ "ГК Нафтогаз України";
- відвідайте найближче відділення ПУМБ із оригіналами документів .
Оновлену інформацію ви зможете переглянути у своєму особистому кабінеті на my.gas.ua або в наступному рахунку за газ.
Субсидія в Україні
Як відомо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, але він не стосується електроенергії та холодної води.
Раніше Мінсоцполітики також пояснювали, чи призначать українцям субсидію, якщо є борг за комуналку.
Нагадаємо, що постачальники газу оприлюднили ціни на газ для населення у 2024 році.
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