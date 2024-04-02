Які документи варто змінити при отриманні нерухомості у спадок. Відповідь "Нафтогазу"

Українцям, які придбали нове житло або отримали нерухомість у спадок варто переоформити документи на газопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз".

Перше, що потрібно при переоформленні - це ЕІС-код (починається з 56ХМ...), який можна знайти на рахунку за спожитий газ або за доставку (розподіл) газу.

Після цього зберіть пакет документів: ​

ваш ІПН (РНОКПП); ​

паспорт або ID-картка з довідкою про реєстрацію місця проживання; ​

документ, що підтверджує право власності на житло; ​

заповнена заява-приєднання (шаблон можна завантажити з нашого сайту); ​

згода співвласників, якщо житло має декілька власників. ​

Однак додатково може знадобитись: ​

рахунок за газ, якщо потрібно уточнити ЕІС-код чи інші деталі; ​

свідоцтво про зміну прізвища або довідка про зміну назви вулиці, якщо актуальні дані відрізняються від тих, що вказані у вашому документі про право власності. ​

Після зібраних документів необхідно обрати один із способів їх подачі:

надішліть скани чи фото документів на client@gas.ua; ​

відправте копії на адресу м. Кропивницький, вул. Соборна, 1А, до "ТОВ "ГК Нафтогаз України";

відвідайте найближче відділення ПУМБ із оригіналами документів . ​

Оновлену інформацію ви зможете переглянути у своєму особистому кабінеті на my.gas.ua або в наступному рахунку за газ.

Субсидія в Україні

Як відомо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, але він не стосується електроенергії та холодної води.

Раніше Мінсоцполітики також пояснювали, чи призначать українцям субсидію, якщо є борг за комуналку.

Нагадаємо, що постачальники газу оприлюднили ціни на газ для населення у 2024 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.