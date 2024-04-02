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Какие документы стоит изменить при получении недвижимости в наследство. Ответ "Нафтогаза"

Вторник 02 апреля 2024 19:00
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Какие документы стоит изменить при получении недвижимости в наследство. Ответ "Нафтогаза" Иллюстративное фото: (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинцам, которые приобрели новое жилье или получили недвижимость в наследство, стоит переоформить документы на газоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нафтогаз".

Первое, что нужно при переоформлении – это ЭИС-код (начинается с 56ХМ…), который можно найти на счете за потребленный газ или за доставку (распределение) газа.

После этого соберите пакет документов:

  • ваш ИНН (РНОКПП);​
  • паспорт или ID-карта со справкой о регистрации места жительства;​
  • документ, подтверждающий право собственности на жилье;​
  • заполненное заявление-присоединение (шаблон можно скачать с нашего сайта);​
  • согласие совладельцев, если у жилья несколько владельцев.​

Однако дополнительно может потребоваться:

  • счет за газ, если нужно уточнить ЭИС или другие детали;​
  • свидетельство об изменении фамилии или справка об изменении названия улицы, если актуальные данные отличаются от указанных в вашем документе о праве собственности.​

После собранных документов необходимо выбрать один из способов их подачи:

  • отправьте сканы или фото документов на client@gas.ua;​
  • отправьте копии по адресу г. Кропивницкий, ул. Соборная, 1А, в "ООО "ГК Нафтогаз Украины";
  • посетите ближайшее отделение ПУМБ с оригиналами документов.​

Обновленную информацию вы сможете просмотреть в своем личном кабинете на my.gas.ua или в следующем счете за газ.

Субсидия в Украине

В Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, но он не касается электроэнергии и холодной воды.

Ранее Минсоцполитики также объясняли, назначат ли украинцам субсидию, если есть долг за коммуналку.

Напомним, что поставщики газа обнародовали цены на газ для населения в 2024 году.

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