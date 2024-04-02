Какие документы стоит изменить при получении недвижимости в наследство. Ответ "Нафтогаза"
Украинцам, которые приобрели новое жилье или получили недвижимость в наследство, стоит переоформить документы на газоснабжение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нафтогаз".
Первое, что нужно при переоформлении – это ЭИС-код (начинается с 56ХМ…), который можно найти на счете за потребленный газ или за доставку (распределение) газа.
После этого соберите пакет документов:
- ваш ИНН (РНОКПП);
- паспорт или ID-карта со справкой о регистрации места жительства;
- документ, подтверждающий право собственности на жилье;
- заполненное заявление-присоединение (шаблон можно скачать с нашего сайта);
- согласие совладельцев, если у жилья несколько владельцев.
Однако дополнительно может потребоваться:
- счет за газ, если нужно уточнить ЭИС или другие детали;
- свидетельство об изменении фамилии или справка об изменении названия улицы, если актуальные данные отличаются от указанных в вашем документе о праве собственности.
После собранных документов необходимо выбрать один из способов их подачи:
- отправьте сканы или фото документов на client@gas.ua;
- отправьте копии по адресу г. Кропивницкий, ул. Соборная, 1А, в "ООО "ГК Нафтогаз Украины";
- посетите ближайшее отделение ПУМБ с оригиналами документов.
Обновленную информацию вы сможете просмотреть в своем личном кабинете на my.gas.ua или в следующем счете за газ.
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