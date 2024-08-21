Які документи треба переоформлювати після зміни прізвища: пояснення юриста

В Україні при реєстрації шлюбу наречені можуть змінити прізвище. У зв'язку із цим треба переоформлювати низку документів у визначений термін.
Які документи потрібно змінювати після зміни прізвища та як це відбувається, РБК-Україна розповіла керівниця Адвокатського бюро "Тетяни Даниленко" адвокат Тетяна Даниленко.
Право на зміну прізвища або імені в Україні надається з 14 років в разі згоди батьків, а з 16 років – і без їхнього згоди, зазначає юрист. Окремо ст. 35 Сімейного кодексу України визначене право на вибір прізвища при реєстрації шлюбу.
Наречені мають право обрати прізвище одного з них як спільне прізвище подружжя або надалі іменуватися дошлюбними прізвищами. Також можуть утворити прізвище, приєднавши до свого прізвище партнера. А у разі якщо обоє бажають мати подвійне прізвище, за їхньою згодою визначається, з якого прізвища воно буде починатися. Якщо на момент реєстрації шлюбу прізвище нареченої чи нареченого вже є подвійним, вони мають право замінити одну із частин свого прізвища на прізвище другого.
"Змінювати прізвище чи ні – особиста справа кожного. Законодавчої вимоги щодо цього немає. Проте варто подумати про це завчасно, бо якщо при оформленні шлюбу ви вирішили залишити своє прізвище, а з появою дитини передумали, це ускладнить процес. Якщо ви вирішуєте взяти прізвище партнера, у вас є один місяць для заміни паспорта", - попереджає Тетяна Даниленко.
При несвоєчасній заміні паспорта настає адміністративна відповідальність, що передбачена ст. 197 КУпАП - використання недійсного паспорта або проживання без нього. За це передбачена відповідальність у вигляді попередження або штрафу від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-51 грн).
Фото: Після зміни прізвища доведеться міняти паспорт (РБК-Україна/Віталій Носач)
Адвокат звертає увагу, що зміна прізвища в першу чергу стосується необхідності обов'язкової заміни таких документів:
Щоб замінити паспорт, слід звернутись до ЦНАП чи будь-якого зручного паспортного сервісу. Треба буде подати такі документи:
Для зміни паспорта для виїзду за кордон необхідно подати такий перелік документів:
Тетяна Даниленко звертає увагу, що ст. 70 Податкового кодексу України встановлений обов'язок фізичних осіб подавати в контролюючі органи відомості про зміну даних, які протягом місяця з дня виникнення таких змін вносяться до облікової картки платника податків.
До податкової подаються такі документи:
Обмін посвідчення водія у зв'язку зі зміною особистих даних (без додаткового складання іспитів), здійснюється на підставі таких документів:
"При цьому важливо наголосити, що власник посвідчення водія зобов’язаний здійснити його обмін не пізніше 10 днів з дня отримання нового документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи. Обмін посвідчення водія проводиться незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування особи", - зазначає адвокат.
Фото: Оформлення закордонного паспорта (gettyimages.com)
Крім вищевказаного списку обов’язкових для заміни документів, є інші, до яких теж необхідно внести зміни (при їх наявності), звертає увагу Тетяна Даниленко.
Юрист зазначає, що Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників затверджена спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту та Мінсоцзахисту від 29.07.93 № 58. Відповідно до п. 2.13 цієї Інструкції від роботодавця вимагається за останнім місцем роботи працівника вносити коригування до його трудової книжки у разі зміни працівником прізвища, імені, по батькові.
Це робиться так:
Тетяна Даниленко розповідає, як змінити прізвище ФОП.
"Cпочатку слід відкликати старий електронний підпис (КЕП), отримати новий і вже з ним зайти до кабінету податкової та відправити форму F1300204. Тоді новий КЕП збережеться в базі та закріпиться за вашим обліковим записом. Після цього скористайтесь застосунком "Дія".
При користуванні послугою система пропонує змінити прізвище. Слід перевірити усі дані, зазначити інформацію та підтвердити заявку. Зазвичай упродовж години на електронну пошту надходить відповідь щодо внесених змін і тоді можна завантажити оновлену виписку з Єдиного державного реєстру.
Деякі документи після зміни прізвища переоформлювати не потрібно. Це:
"Варто додати, що із запровадженням воєнного стану на території України, терміни внесення змін до документів у зв’язку зі зміною прізвища не змінились та не продовжені. Тож, якщо ви ухвалили рішення змінити прізвище у зв’язку з одруженням, пам’ятайте, що за законом у вас для цього є лише місяць", - попереджає Тетяна Даниленко.
Нагадаємо, ми писали, у яких послугах відмовлять, якщо людина ніде не прописана.
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