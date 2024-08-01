У яких послугах відмовлять, якщо людина ніде не прописана: пояснення юриста

В Україні кожен громадянин повинен мати зареєстроване місце проживання. Відсутність реєстрації може ускладнити вирішення багатьох адміністративних питань .

Які правила прописки діють в Україні, РБК-Україна пояснив СЕО юридичної компанії "Приходько та партнери" адвокат Анатолій Перепельченко.

Як зареєструвати місце проживання

Хоча закон не встановлює чітких термінів, протягом яких людина може проживати без прописки, але відсутність реєстрації може значно ускладнити вирішення багатьох адміністративних питань і обмежити можливість звернення до державних органів, пояснює Анатолій Перепельченко.

"Після зняття з реєстрації за попередньою адресою громадянину надається один місяць для реєстрації за новим місцем проживання. Процедура прописки виконується в той же день, коли людина подає всі необхідні документи. За бажанням заявника реєстрація за новою адресою може бути здійснена одночасно з випискою зі старої", - зазначає юрист.

Зняття з реєстрації відбувається в день подання заяви. Для цього необхідно мати паспорт та заповнити відповідну заяву на місці.

Документи, які необхідні для реєстрації місця проживання:

паспорт людини, яка прописується, і паспорт власника житла;

документ на право власності на житло;

військовий квиток, якщо людина військовозобов'язана;

заява на зняття з реєстрації за попередньою адресою, якщо це необхідно;

квитанція про сплату адмінзбору.

Як довго можна залишатися без прописки та які наслідки

​​Термін перебування без реєстрації не може перевищувати 30 днів, а для новонародженої дитини термін становить 3 місяці, звертає увагу Анатолій Перепельченко.

"Неналежне виконання цього обов'язку може мати наслідки, але важливо пам'ятати, що відсутність реєстрації не позбавляє людину основних прав та доступу до деяких видів послуг",- зауважує адвокат.

Він пояснює: за відсутність прописки може загрожувати адміністративна відповідальність та накладення штрафу. Покарання передбачено ст.197 КУпАП:

якщо вчинено вперше – передбачене тільки попередження;

якщо повторно, то накладення штрафу у розмірі від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-51 грн).

У випадку відсутності реєстрації місця проживання для іноземців штраф становить від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-5100 грн).

Фото: Надання послуг у ЦНАП (РБК-Україна/Віталій Носач)

Із отриманням яких послуг можуть виникнути проблеми

За словами Анатолія Перепельченка, у людини без реєстрації можуть виникнути труднощі з отриманням таких послуг:

оформлення деяких паспортні документів;

реєстрація місця проживання дитини;

отримання різних пільг або субсидії;

купівля та продаж нерухомості;

оформлення дитини в садок чи школу;

реєстрація фізичної особи-підприємця (ФОП);

купівля та реєстрація авто;

реєстрація громадянства або отримання посвідки на проживання.

"Зареєстроване місце проживання служить офіційним підтвердженням місця, де людина постійно проживає, і відіграє ключову роль у взаємодії з державними органами. Без прописки неможливо повноцінно користуватися своїми правами та обов'язками, що значно ускладнює життя", - наголошує юрист.