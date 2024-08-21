Які документи треба переоформлювати після зміни прізвища: пояснення юриста

В Україні при реєстрації шлюбу наречені можуть змінити прізвище. У зв'язку із цим треба переоформлювати низку документів у визначений термін.

Які документи потрібно змінювати після зміни прізвища та як це відбувається, РБК-Україна розповіла керівниця Адвокатського бюро "Тетяни Даниленко" адвокат Тетяна Даниленко .

Як можна змінювати прізвище при одруженні

Право на зміну прізвища або імені в Україні надається з 14 років в разі згоди батьків, а з 16 років – і без їхнього згоди, зазначає юрист. Окремо ст. 35 Сімейного кодексу України визначене право на вибір прізвища при реєстрації шлюбу.

Наречені мають право обрати прізвище одного з них як спільне прізвище подружжя або надалі іменуватися дошлюбними прізвищами. Також можуть утворити прізвище, приєднавши до свого прізвище партнера. А у разі якщо обоє бажають мати подвійне прізвище, за їхньою згодою визначається, з якого прізвища воно буде починатися. Якщо на момент реєстрації шлюбу прізвище нареченої чи нареченого вже є подвійним, вони мають право замінити одну із частин свого прізвища на прізвище другого.

"Змінювати прізвище чи ні – особиста справа кожного. Законодавчої вимоги щодо цього немає. Проте варто подумати про це завчасно, бо якщо при оформленні шлюбу ви вирішили залишити своє прізвище, а з появою дитини передумали, це ускладнить процес. Якщо ви вирішуєте взяти прізвище партнера, у вас є один місяць для заміни паспорта", - попереджає Тетяна Даниленко.

При несвоєчасній заміні паспорта настає адміністративна відповідальність, що передбачена ст. 197 КУпАП - використання недійсного паспорта або проживання без нього. За це передбачена відповідальність у вигляді попередження або штрафу від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-51 грн).

Фото: Після зміни прізвища доведеться міняти паспорт (РБК-Україна/Віталій Носач)

Як отримати новий паспорт після зміни прізвища

Адвокат звертає увагу, що зміна прізвища в першу чергу стосується необхідності обов'язкової заміни таких документів:

паспорта громадянина України;

паспорта для виїзду за кордон;

облікової картки платника податків (РНОКПП);

водійського посвідчення.

Щоб замінити паспорт, слід звернутись до ЦНАП чи будь-якого зручного паспортного сервісу. Треба буде подати такі документи:

довідку про реєстрацію місця проживання з органу реєстрації;

оригінал та копію свідоцтва про реєстрацію шлюбу. Якщо підставою для зміни прізвища стало розірвання шлюбу, подається відповідний документ (рішення суду; витяг з реєстру актів цивільного стану);

паспорт, що підлягає обміну;

оригінал та копію ІПН;

квитанцію про сплату адміністративного збору;

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для ВПО).

Для зміни паспорта для виїзду за кордон необхідно подати такий перелік документів:

заяву про оформлення паспорта для виїзду закордон;

паспорт громадянина України;

закордонний паспорт, що підлягає обміну;

квитанцію про сплату адміністративного збору;

свідоцтво про шлюб.

Як внести зміни до облікової картки платника податків

Тетяна Даниленко звертає увагу, що ст. 70 Податкового кодексу України встановлений обов'язок фізичних осіб подавати в контролюючі органи відомості про зміну даних, які протягом місяця з дня виникнення таких змін вносяться до облікової картки платника податків.

До податкової подаються такі документи:

заява, що складається за формою 5ДР;

оригінал довідки РНОКПП;

паспорт громадянина України (оригінал та копія);

свідоцтво про шлюб (оригінал та копія)

На обмін водійського посвідчення дається 10 днів

Обмін посвідчення водія у зв'язку зі зміною особистих даних (без додаткового складання іспитів), здійснюється на підставі таких документів:

паспорта громадянина України;

водійського посвідчення, що підлягає обміну;

облікової картки платника податків;

медичної довідки за формою 083/o;

свідоцтва про шлюб;

документу, що підтверджує здійснення оплати за надання адміністративних послуг.

"При цьому важливо наголосити, що власник посвідчення водія зобов’язаний здійснити його обмін не пізніше 10 днів з дня отримання нового документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи. Обмін посвідчення водія проводиться незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування особи", - зазначає адвокат.

Фото: Оформлення закордонного паспорта (gettyimages.com)

До яких іще документів необхідно буде внести зміни

Крім вищевказаного списку обов’язкових для заміни документів, є інші, до яких теж необхідно внести зміни (при їх наявності), звертає увагу Тетяна Даниленко.

дані в реєстрі виборців;

медичні декларації та страховий поліс;

реєстрація та страхування автомобіля;

банківські договори, картки та рахунки;

заповіт, реєстраційні документи підприємця;

трудову книжку.

Юрист зазначає, що Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників затверджена спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту та Мінсоцзахисту від 29.07.93 № 58. Відповідно до п. 2.13 цієї Інструкції від роботодавця вимагається за останнім місцем роботи працівника вносити коригування до його трудової книжки у разі зміни працівником прізвища, імені, по батькові.

Це робиться так:

на першій сторінці (титульному аркуші) трудової книжки однією рискою закреслюють колишнє прізвище працівниці, а поруч записують нові дані;

на внутрішньому боці обкладинки роблять посилання на документ, що став підставою для внесення змін (наприклад, свідоцтво про шлюб), зазначають його номер і дату видачі, а також найменування органу, який його видав. Засвідчують такий запис підписом керівника та печаткою юридичної особи або підписом спеціально уповноваженої особи і печаткою відділу кадрів.

Як швидко змінити прізвище ФОП

Тетяна Даниленко розповідає, як змінити прізвище ФОП.

"Cпочатку слід відкликати старий електронний підпис (КЕП), отримати новий і вже з ним зайти до кабінету податкової та відправити форму F1300204. Тоді новий КЕП збережеться в базі та закріпиться за вашим обліковим записом. Після цього скористайтесь застосунком "Дія".

При користуванні послугою система пропонує змінити прізвище. Слід перевірити усі дані, зазначити інформацію та підтвердити заявку. Зазвичай упродовж години на електронну пошту надходить відповідь щодо внесених змін і тоді можна завантажити оновлену виписку з Єдиного державного реєстру.

Документи, які не потрібно змінювати після зміни прізвища

Деякі документи після зміни прізвища переоформлювати не потрібно. Це:

документи про освіту;

правовстановлюючі документи на майно.

"Варто додати, що із запровадженням воєнного стану на території України, терміни внесення змін до документів у зв’язку зі зміною прізвища не змінились та не продовжені. Тож, якщо ви ухвалили рішення змінити прізвище у зв’язку з одруженням, пам’ятайте, що за законом у вас для цього є лише місяць", - попереджає Тетяна Даниленко.