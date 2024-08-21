Какие документы нужно переоформлять после смены фамилии: объяснение юриста

В Украине при регистрации брака новобрачные могут сменить фамилию. В связи с этим нужно переоформлять ряд документов в определенный срок.

Какие документы нужно менять после смены фамилии и как это происходит, РБК-Украина рассказала руководитель Адвокатского бюро "Татьяны Даниленко" адвокат Татьяна Даниленко .

Как можно менять фамилию при женитьбе

Право на смену фамилии или имени в Украине предоставляется с 14 лет в случае согласия родителей, а с 16 лет – и без их согласия, отмечает юрист. Отдельно ст. 35 Семейного кодекса Украины определено право на выбор фамилии при регистрации брака.

Новобрачные имеют право выбрать фамилию одного из них как общую фамилию супругов или в дальнейшем именоваться добрачными фамилиями. Также могут образовать фамилию, присоединив к своей фамилию партнера. А если оба желают иметь двойную фамилию, по их согласию определяется, с какой фамилии она будет начинаться. Если на момент регистрации брака фамилия невесты или жениха уже двойная, они вправе заменить одну из частей своей фамилии на фамилию другого.

"Менять фамилию или нет – личное дело каждого. Законодательного требования по этому поводу нет. Однако стоит подумать об этом заблаговременно, потому что если при оформлении брака вы решили оставить свою фамилию, а с появлением ребенка передумали, это усложнит процесс. Если вы решаете взять фамилию партнера, у вас есть один месяц для замены паспорта", – предупреждает Татьяна Даниленко.

При несвоевременной замене паспорта наступает административная ответственность, предусмотренная ст. 197 КУоАП – использование недействительного паспорта или проживание без него. За это предусмотрена ответственность в виде предупреждения или штрафа от 1 до 3 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (17-51 грн).

Фото: После смены фамилии придется менять паспорт (РБК-Украина/Виталий Носач)

Как получить новый паспорт после смены фамилии

Адвокат обращает внимание, что смена фамилии в первую очередь касается необходимости обязательной замены следующих документов:

паспорта гражданина Украины;

паспорта для выезда за границу;

учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

водительского удостоверения.

Чтобы заменить паспорт, следует обратиться в ЦНАП или любой удобный паспортный сервис. Надо будет подать следующие документы:

справку о регистрации места жительства из органа регистрации;

оригинал и копию свидетельства регистрации брака. Если основанием для смены фамилии стало расторжение брака, подается соответствующий документ (решение суда; выписка из реестра актов гражданского состояния);

паспорт, подлежащий обмену;

оригинал и копию ИНН;

квитанцию об уплате административного сбора;

справку о взятии на учет внутриперемещенного лица (для ВПЛ).

Для смены паспорта для выезда за границу необходимо представить следующий перечень документов:

заявление об оформлении паспорта для выезда за границу;

паспорт гражданина Украины;

загранпаспорт, подлежащий обмену;

квитанцию об уплате административного сбора;

свидетельство о браке.

Как внести изменения в учетную карточку налогоплательщика

Татьяна Даниленко обращает внимание, что ст. 70 Налогового кодекса Украины установлена обязанность физических лиц подавать в контролирующие органы сведения об изменении данных, которые в течение месяца со дня возникновения таких изменений вносятся в учетную карточку налогоплательщика.

В налоговую подаются следующие документы:

заявление, состоящее по форме 5ДР;

оригинал справки РНУКПН;

паспорт гражданина Украины (оригинал и копия);

свидетельство о браке (оригинал и копия)

На обмен водительского удостоверения дается 10 дней

Обмен водительского удостоверения в связи с изменением личных данных (без дополнительной сдачи экзаменов), осуществляется на основании следующих документов:

паспорта гражданина Украины;

водительского удостоверения, подлежащего обмену;

учетной карточки налогоплательщика;

медицинской справки по форме 083/o;

свидетельства о браке;

документа, подтверждающего осуществление оплаты за предоставление административных услуг.

"При этом важно отметить, что владелец водительского удостоверения обязан осуществить его обмен не позднее 10 дней со дня получения нового документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины или специальный статус лица. Обмен водительского удостоверения проводится независимо от зарегистрированного места жительства или пребывания лица", – отмечает адвокат.

Фото: Оформление загранпаспорта (gettyimages.com)

В какие еще документы необходимо будет внести изменения

Кроме вышеуказанного списка обязательных для замены документов есть другие, в которые тоже необходимо внести изменения (при их наличии), обращает внимание Татьяна Даниленко.

данные в реестре избирателей;

медицинские декларации и страховой полис;

регистрация и страхование автомобиля;

банковские договоры, карты и счета;

завещание, регистрационные документы предпринимателя;

трудовую книжку.

Юрист отмечает, что Инструкция о порядке ведения трудовых книжек работников утверждена совместным приказом Минтруда, Минюста и Минсоцзащиты от 29.07.93 № 58. Согласно п. 2.13 настоящей Инструкции от работодателя требуется по последнему месту работы работника вносить корректировки в его трудовую книжку в случае смены работником фамилии, имени, отчества.

Это делается так:

на первой странице (титульном листе) трудовой книжки одной чертой зачеркивают прежнюю фамилию работницы, а рядом записывают новые данные;

на внутренней стороне обложки делают ссылку на документ, ставший основанием для внесения изменений (например, свидетельство о браке), указывают его номер и дату выдачи, а также наименование выдавшего органа. Подтверждают такую запись подписью руководителя и печатью юридического лица или подписью специально уполномоченного лица и печатью отдела кадров.

Как быстро сменить фамилию ФЛП

Татьяна Даниленко рассказывает, как сменить фамилию ФЛП.

"Сначала следует отозвать старую электронную подпись (КЭП), получить новую и уже с ней зайти в кабинет налоговой и отправить форму F1300204. Тогда новый КЭП сохранится в базе и закрепится за вашей учетной записью. После этого воспользуйтесь приложением "Дія".

При использовании услуги система предлагает изменить фамилию. Следует проверить все данные, указать информацию и подтвердить заявку. Обычно за час на электронную почту поступает ответ о внесенных изменениях и тогда можно загрузить обновленную выписку из Единого государственного реестра.

Документы, которые не нужно менять после смены фамилии

Некоторые документы после смены фамилии переоформлять не нужно. Это:

документы об образовании;

правоустанавливающие документы на имущество.

"Следует добавить, что с введением военного положения на территории Украины, сроки внесения изменений в документы в связи с изменением фамилии не изменились и не продлены. Поэтому, если вы приняли решение связи фамилию в связи с женитьбой, помните, что по закону у вас для этого есть только месяц", - предупреждает Татьяна Даниленко.