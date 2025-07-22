Які документи перевіряють на блокпостах: юрист розкрила важливу деталь

Під час дії воєнного стану і мобілізації в Україні на блокпостах у водіїв можуть перевіряти документи. Часто потрібно мати з собою ще деякі документи, окрім паспорта – паперового або в "Дії".
Про те, які документи найчастіше перевіряють на блокпостах під час війни, в коментарі РБК-Україна розповіла адвокат адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова.
До 2021 року навіть окремої підстави для зупинки на блокпосту не було, зазначає Олена Воронкова.
Законом України "Про поліцію", зокрема, статтею 35 передбачено, що підставами для зупинки транспортного засобу є такі ситуації:
"І жодним чином тоді не було передбачено зупинку транспортного засобу на блокпості", – зауважує співрозмовниця.
Постановою Кабміну "Про затвердження Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану" передбачено додаткову підставу для зупинки на блокпосту.
Уповноважені особи мають право "зупиняти транспортні засоби в разі проїзду транспортних засобів через блокпости та контрольні пункти в’їзду-виїзду", цитує Воронкова законодавство.
"Тому якщо вас зупиняють на блокпосту, ви маєте право просити у уповноваженої особи назвати причину зупинки транспортного засобу, якщо така особа причину не називає, то чисто теоретично будь-які інші вимоги ви можете не виконувати", – каже адвокат.
За її словами, на блокпосту мають право вимагати пред‘явити посвідчення водія, паспорт громадянина України та військово-обліковий документи.
"Також можуть перевірити страхування цивільної відповідальності водія, як власника транспортного засобу. Наразі ледве не найбільшим попитом ніж посвідчення водія користується військово-обліковий документ. Це пов‘язано з введенням воєнного стану та загальною підвищеною пильністю наших правоохоронних органів та активних процесів мобілізації", – звертає увагу Олена Воронкова.
Нагадаємо, раніше адвокат розповіла РБК-Україна, який документ дає право не служити в ЗСУ.
Також стало відомо, за яких умов можна легально відмовитися від мобілізації.
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