Какие документы проверяют на блокпостах: юрист раскрыла важную деталь

Во время действия военного положения и мобилизации в Украине на блокпостах у водителей могут проверять документы. Часто нужно иметь с собой еще некоторые документы, кроме паспорта – бумажного ного или в "Дии".
О том, какие документы чаще всего проверяют на блокпостах во время войны, в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.
До 2021 года даже отдельного основания для остановки на блокпосту не было, отмечает Елена Воронкова.
Законом Украины "О полиции", в частности, статьей 35 предусмотрено, что основаниями для остановки транспортного средства являются такие ситуации:
"И никоим образом тогда не была предусмотрена остановка транспортного средства на блокпосте", – отмечает собеседница.
Постановлением Кабмина "Об утверждении Порядка проверки документов у лиц, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения" предусмотрено дополнительное основание для остановки на блокпосту.
Уполномоченные лица имеют право "останавливать транспортные средства в случае проезда транспортных средств через блокпосты и контрольные пункты въезда-выезда", цитирует Воронкова законодательство.
"Поэтому если вас останавливают на блокпосту, вы имеете право просить у уполномоченного лица назвать причину остановки транспортного средства, если такое лицо причину не называет, то чисто теоретически любые другие требования вы можете не выполнять", – говорит адвокат.
По ее словам, на блокпосту имеют право требовать предъявить водительское удостоверение, паспорт гражданина Украины и военно-учетный документы.
"Также могут проверить страхование гражданской ответственности водителя, как владельца транспортного средства. Сейчас чуть ли не наибольшим спросом чем водительское удостоверение пользуется военно-учетный документ. Это связано с введением военного положения и общей повышенной бдительностью наших правоохранительных органов и активных процессов мобилизации", – обращает внимание Елена Воронкова.
Напомним, ранее адвокат рассказала РБК-Украина, какой документ дает право не служить в ВСУ.
Также стало известно, при каких условиях можно легально отказаться от мобилизации.
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