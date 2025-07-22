Какие документы проверяют на блокпостах: юрист раскрыла важную деталь

При каких условиях раньше останавливали на блокпостах

До 2021 года даже отдельного основания для остановки на блокпосту не было, отмечает Елена Воронкова.

Законом Украины "О полиции", в частности, статьей 35 предусмотрено, что основаниями для остановки транспортного средства являются такие ситуации:

если водитель нарушил Правила дорожного движения;

если есть очевидные признаки, свидетельствующие о технической неисправности транспортного средства;

если есть информация, свидетельствующая о причастности водителя или пассажиров транспортного средства к совершению дорожно-транспортного происшествия, уголовного или административного правонарушения, или если есть информация, свидетельствующая о том, что транспортное средство или груз могут быть объектом или орудием совершения дорожно-транспортного происшествия, уголовного или административного правонарушения;

если авто находится в розыске;

если надо осуществить опрос водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения ДТП, уголовного или административного правонарушения, свидетелями которого они являются или могли быть;

если надо привлечь водителя транспортного средства к оказанию помощи другим участникам дорожного движения или полицейским или в качестве свидетеля при оформлении протоколов об административных правонарушениях или материалов ДТП;

если уполномоченный орган государственной власти принял решение об ограничении или запрете движения;

если способ закрепления груза на транспортном средстве создает опасность для других участников дорожного движения;

нарушение порядка определения и использования на транспортном средстве специальных световых или звуковых сигнальных устройств;

если остановка транспортного средства, зарегистрированного в другой стране, осуществляется с целью выявления его передачи во владение, пользование или распоряжение лицам, которые не ввозили такое транспортное средство на таможенную территорию Украины или не помещали в таможенный режим транзита;

если есть информация, свидетельствующая о том, что водитель или пассажир авто самовольно покинули место для содержания военнопленных.

"И никоим образом тогда не была предусмотрена остановка транспортного средства на блокпосте", – отмечает собеседница.

Какие документы проверяют на блокпостах сейчас

Постановлением Кабмина "Об утверждении Порядка проверки документов у лиц, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения" предусмотрено дополнительное основание для остановки на блокпосту.

Уполномоченные лица имеют право "останавливать транспортные средства в случае проезда транспортных средств через блокпосты и контрольные пункты въезда-выезда", цитирует Воронкова законодательство.

"Поэтому если вас останавливают на блокпосту, вы имеете право просить у уполномоченного лица назвать причину остановки транспортного средства, если такое лицо причину не называет, то чисто теоретически любые другие требования вы можете не выполнять", – говорит адвокат.

По ее словам, на блокпосту имеют право требовать предъявить водительское удостоверение, паспорт гражданина Украины и военно-учетный документы.

"Также могут проверить страхование гражданской ответственности водителя, как владельца транспортного средства. Сейчас чуть ли не наибольшим спросом чем водительское удостоверение пользуется военно-учетный документ. Это связано с введением военного положения и общей повышенной бдительностью наших правоохранительных органов и активных процессов мобилизации", – обращает внимание Елена Воронкова.