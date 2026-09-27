Які доходи враховують при призначенні субсидії: пояснення ПФУ

Які доходи враховують при призначенні субсидії

Для розрахунку житлової субсидії визначають середньомісячний сукупний дохід домогосподарства. До нього, зокрема, включаються:

заробітна плата після сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

грошове забезпечення військовослужбовців;

пенсія;

стипендія, крім окремих видів соціальної стипендії;

соціальні виплати;

допомога по безробіттю та інші страхові виплати;

грошові перекази, отримані з-за кордону;

дивіденди від цінних паперів;

доходи від підприємницької діяльності з урахуванням установлених для ФОП правил;

доходи від оренди землі та іншого майна;

кошти, отримані від продажу майна;

інші доходи, інформацію про які ПФУ отримує від державних органів або які людина декларує самостійно.

ПФУ зазначає, що відомості про доходи фонд отримує, зокрема, від Державної податкової служби, а також враховує доходи, задекларовані заявником.

Окремо варто звернути увагу на аліменти. З 1 квітня 2025 року отримані аліменти враховуються під час обчислення сукупного доходу домогосподарства. Водночас суми аліментів, які людина сама сплачує, до її доходу не включаються за умови документального підтвердження фактичної сплати.

За який період враховують доходи

Період, за який беруть доходи, залежить від моменту призначення субсидії.

Якщо субсидію призначають з початку неопалювального сезону, враховують доходи за III і IV квартали попереднього календарного року.

Якщо виплату призначають з початку опалювального сезону - за I і II квартали поточного року.

Якщо субсидію призначають не з початку сезону, враховують доходи за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення.

Для пенсіонерів діє окреме правило: при призначенні субсидії з початку опалювального сезону враховують пенсію за серпень поточного року, а з початку неопалювального сезону - за березень поточного року.