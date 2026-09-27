Які доходи враховують при призначенні субсидії: пояснення ПФУ

Під час призначення житлової субсидії Пенсійний фонд України враховує доходи всіх членів домогосподарства. Від їхнього розміру залежить сума обов'язкового платежу та, відповідно, розмір державної допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пенсійного фонду України.
Для розрахунку житлової субсидії визначають середньомісячний сукупний дохід домогосподарства. До нього, зокрема, включаються:
ПФУ зазначає, що відомості про доходи фонд отримує, зокрема, від Державної податкової служби, а також враховує доходи, задекларовані заявником.
Окремо варто звернути увагу на аліменти. З 1 квітня 2025 року отримані аліменти враховуються під час обчислення сукупного доходу домогосподарства. Водночас суми аліментів, які людина сама сплачує, до її доходу не включаються за умови документального підтвердження фактичної сплати.
Період, за який беруть доходи, залежить від моменту призначення субсидії.
Якщо субсидію призначають з початку неопалювального сезону, враховують доходи за III і IV квартали попереднього календарного року.
Якщо виплату призначають з початку опалювального сезону - за I і II квартали поточного року.
Якщо субсидію призначають не з початку сезону, враховують доходи за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення.
Для пенсіонерів діє окреме правило: при призначенні субсидії з початку опалювального сезону враховують пенсію за серпень поточного року, а з початку неопалювального сезону - за березень поточного року.
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