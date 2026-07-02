Які бойові задачі на фронті здатні виконувати НРК: пояснення експерта

За його словами, НРК призначені для того, щоб частково або повністю замінити людину на полі бою і наші засоби також направлені на це.

Бойові роботи зазвичай озброєні кулеметом калібру 7,62, і на сьогоднішній день у них є декілька способів застосування.

Як пояснив Леонтьєв, є два найбільш розповсюджених напрямки застосування наших НРК.

Перший - це прочистка логістичних шляхів, тобто є якась дорога, по якій може рухатися українська логістика. На цій дорозі ворог виставляє різноманітні дрони-"ждуни", чи вибухові засоби, тобто здійснює мінування.

НРК їде, кулеметом розстрілює всі засоби мінування ворога, таким чином розчищає шлях для руху логістичних засобів. Це більш тилова робота, тобто не на самому передньому краї.

Другий важливий напрям - це використання НРК у ролі спостережних пунктів. Так, піхоти стає все менше, а просування ворога необхідно зупиняти. Тому НРК висуваються в район можливого просування піхоти ворога і працюють в режимі засідки.

Якщо фіксується просування ворога, то дрон відкриває по ним вогонь і здійснює ураження, але найголовніше - зупиняє просування. Після їх виявлення групи росіян стають більш зручною ціллю для розрахунків FPV-дронів, бомберів тощо.

Третій напрям, який поки що активно розвивається - це більш активні дії за допомогою НРК. Часто військовим необхідно заїхати уже за "нуль", на ворожі позиції й здійснити вогневий вплив, відволікти увагу, підтримати якісь штурмові дії, просування когось і так далі.