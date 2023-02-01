Які автівки підпадають під транспортний податок у 2023 році: опубліковано перелік

У переліку Мінекономіки - 229 моделей автомобілів таких марок, як Porsche, Tesla, Toyota, LandRover, Lexus, Bentley, Jaguar, BMW та Mercedes-Benz.

Оподатковують автомобілі, які коштують понад 375 мінімальних зарплат. Тобто у 2023 році податок стягують із автомобілів вартістю понад 2,25 млн гривень. Крім того, під сплату податку підпадають автомобілі, не старші за п'ять років, але це залежить від марки авто.

Ставка транспортного податку фіксована - 25 тисяч гривень на рік за кожне авто, що підлягає оподаткуванню. Власники дорогих автівок можуть зробити весь річний платіж протягом двох місяців після одержання повідомлення місцевої податкової служби.

Кошти, одержані від транспортного податку, спрямовуються до місцевих бюджетів.