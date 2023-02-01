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Какие автомобили подпадают под транспортный налог в 2023 году: опубликован перечень

Фото: обнародован перечень моделей автомобилей, облагаемых транспортным налогом в 2023 году (pixabay.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Минэкономики Украины опубликовало перечень моделей автомобилей, подпадающих под транспортный налог, или так называемый налог на роскошь, в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины.

В перечне Минэкономики - 229 моделей автомобилей таких марок, как Porsche, Tesla, Toyota, LandRover, Lexus, Bentley, Jaguar, BMW и Mercedes-Benz.

Облагают налогом автомобили, которые стоят более 375 минимальных зарплат. То есть в 2023 году налог взимается с автомобилей стоимостью более 2,25 млн гривен. Кроме того, под уплату налога подпадают автомобили не старше пяти лет, но это зависит от марки авто.

Ставка транспортного налога фиксирована - 25 тысяч гривен в год за каждое авто, подлежащее налогообложению. Владельцы дорогих автомобилей могут произвести весь годовой платеж в течение двух месяцев после получения уведомления местной налоговой службы.

Средства, полученные от транспортного налога, направляются в местные бюджеты.

Летом прошлого года РБК-Украина сообщало, какие автомобили преимущественно ввозят в Украину во время войны. Детальнее - в материале РБК-Украина.

Кроме того, в декабре мы писали, как ввезти в Украину и растаможить авто из Европы.

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