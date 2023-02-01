Какие автомобили подпадают под транспортный налог в 2023 году: опубликован перечень

В перечне Минэкономики - 229 моделей автомобилей таких марок, как Porsche, Tesla, Toyota, LandRover, Lexus, Bentley, Jaguar, BMW и Mercedes-Benz.

Облагают налогом автомобили, которые стоят более 375 минимальных зарплат. То есть в 2023 году налог взимается с автомобилей стоимостью более 2,25 млн гривен. Кроме того, под уплату налога подпадают автомобили не старше пяти лет, но это зависит от марки авто.

Ставка транспортного налога фиксирована - 25 тысяч гривен в год за каждое авто, подлежащее налогообложению. Владельцы дорогих автомобилей могут произвести весь годовой платеж в течение двух месяцев после получения уведомления местной налоговой службы.

Средства, полученные от транспортного налога, направляются в местные бюджеты.