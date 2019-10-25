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У КМДА заявили про найпізніше включення опалення у Києві за останні 10 років

Новини » Енергетика    25.10.2019 - 11:31
У КМДА заявили про найпізніше включення опалення у Києві за останні 10 років
Фото: Петро Пантелеєв (kyivcity.gov.ua)

У КМДА заявили про запуск опалювального сезону у Києві

За останні 10 років - це найпізніший запуск системи опалення у Києві. Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

У КМДА заявили про запуск опалювального сезону у Києві.

"Ми бачимо прогноз, ми починаємо сьогодні, щоб в період, коли буде дійсно холодно, всі були підключені", - заявив він.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що у Києві через псування погоди опалення включать сьогодні, 25 жовтня.

Зазначимо, що опалювальний період розпочато у всіх областях, крім Одеської та Херсонської. Зокрема, у Полтавській, Київській, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Сумській, Чернігівській областях опалюють більше 50% об''єктів житлової сфери.

Нагадаємо, що мер міста Новий Розділ (Львівська область) Андрій Мелешко та його перший заступник подали заяви про відставку через зрив опалювального сезону.

Як зазначається, в двох містах Львівської області початок опалювального сезону знаходиться під загрозою зриву. У містах Новий Різдол і Новояворівськ оголосили надзвичайну ситуацію.

Через зрив опалювального сезону у Львівській області мер міста подав у відставку Гончарук заявив про загрозу відключення тепла у низці міст з 1 січня
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