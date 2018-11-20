В Киеве начинают строительство метро на Виноградарь

Фото: Виталий Кличко (kyivcity.gov.ua)

Последнюю станцию метро в Киеве открыли в 2012 году

Городской голова Киева Виталий Кличко во время открытия заседания Киевсовета во вторник, 20 ноября, объявил о начале строительства станций метро на Виноградарь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По его словам, в результате корректировки бюджета 2018 года Киев вернет 1,1 млрд гривен.

"Мы возвращаем, в соответствии с решением Киевсовета, 1,1 млрд гривен на строительство метро на Виноградарь. Тендер состоялся, договоры подписаны. Мы фактически возрождаем строительство метро в столице. Потому что последнюю станцию в Киеве, напомню, открыли в 2012 году", - отметил он.

Кроме того, согласно корректировке бюджета города, дополнительные средства направят на обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения Киева. Также некоторую сумму средств направят на надбавки и зарплату педагогам.

Еще 100 млн гривен столица выделит на покупку жилья для киевлян, которые принимали участие в АТО. Также Киев хочет до конца года приобрести 6 новых трамваев, 2 снегоплавильных комплекса и около 15 единиц спецтехники для уборки города зимой.

Напомним, тендер на строительство метро на Виноградарь завершился 9 ноября. Строить новые станции киевского метрополитена будет ПАО "Киевметрострой". Стоимость строительства составит почти 6 млрд гривен.

Как ранее сообщало РБК-Украина, 14 ноября в Киеве объявили тендер на строительство ветки метрополитена на Троещину. Предварительная стоимость проекта - 31,55 млрд гривен.