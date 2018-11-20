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У Києві починають будівництво метро на Виноградар

Новини » Суспільство    20.11.2018 - 13:41
У Києві починають будівництво метро на Виноградар
Фото: Віталій Кличко (kyivcity.gov.ua)

Останню станцію метро в Києві відкрили у 2012 році

Міський голова Києва Віталій Кличко під час відкриття засідання Київради у вівторок, 20 листопада, оголосив про початок будівництва станцій метро на Виноградар. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КМДА.

За його словами, унаслідок коригування бюджету 2018 року Київ поверне 1,1 млрд гривень.

"Ми повертаємо, у відповідності до рішення Київради, 1,1 млрд гривень на будівництво метро на Виноградар. Тендер відбувся, договори підписані. Ми фактично відроджуємо будівництво метро у столиці. Бо останню станцію в Києві, нагадаю, відкрили у 2012 році", - зазначив він.

Окрім того, відповідно до коригування бюджету міста, додаткові кошти спрямують на забезпечення безперебійної роботи об’єктів теплопостачання Києва. Також певну сумму коштів направлять на надбавки та зарплату освітянам.

Ще 100 млн гривень столиця виділить на придбання житла для киян, які брали участь в АТО. Також Київ хоче придбати до кінця року 6 нових трамваїв, 2 снігоплавильних комплекси та близько 15 одиниць спецтехніки для прибирання міста взимку.

Нагадаємо, тендер на будівництво метро на Виноградар завершився 9 листопада. Будувати нові станції київського метрополітену буде ПАТ "Київметробуд". Вартість будівництва складе майже 6 млрд гривень. 

Як раніше повідомляло РБК-Україна, 14 листопада у Києві оголосили тендер на будівництво гілки метрополітену на Троєщину. Попередня вартість проекту - 31,55 млрд гривень.

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