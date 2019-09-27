В КГГА сообщили, когда возобновит работу скоростной трамвай на Борщаговку

В Киеве в понедельник, 30 сентября, будет восстановлено движение скоростных трамваев №1 и №3, которые курсируют на Борщаговку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевпастранс" Киевской городской государственной администрации.

По сообщению коммунальников, 28 и 29 сентября будут проводиться технические поездки скоростных трамваев без пассажиров. При этом будет закрыто движение автобусов №3 и №4.

Также сообщается, что с 28 сентября будет закрыто движение трамвая №2. Вместо этого маршрута будут курсировать автобусы № 2Т по маршруту: Михайловская Борщаговка - Кольцевая дорога: ул. Симиренко - б-р Кольцова -ул. Литвиненко-Вольгемут - ул. Зодчих - ул. Леся Курбаса, в обратном направлении - ул. Леся Курбаса - ул. Владимира Покотило - б-р Кольцова - ул. Симиренко.

Напомним, 22 июня было закрыто движение скоростного трамвая на Борщаговку в связи с проведением ремонтных работ на путепроводе. Изначально ожидалось, что ремонтные работы продлятся до конца 2019 года.

Также РБК-Украина сообщало, что в Киеве с 21:00 28 сентября до 7:00 29 сентября и с 21:00 29 сентября по 7:00 30 сентября будет ограничено движение на эстакаде Южного моста.



