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КГГА сменила юридический адрес

Новости » Общество    20.08.2019 - 12:53
КГГА сменила юридический адрес
Фото: здание КГГА (Виталий Носач/РБК-Украина)

Адрес изменился с Крещатика на Лукьяновку

Киевская городская государственная администрация в мае 2019 года изменила место регистрации с Крещатика, 36 на Дегтяревскую, 31, корпус 2, там сейчас распологается КП "Киевблагоустройство". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

КГГА сменила юридический адрес

Так, здание на Крещатике, 36 находится в оперативном управлении Киевсовета, а КГГА является арендатором.

Подчеркнем, изменения в реестр были внесены еще 21 мая 2019 года, сразу после инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что мэр Киева Виталий Кличко потерял контроль над столицей. Кроме этого, глава ОП заявил, что ему предлагали взятку за то, чтобы не увольняли Кличко. Эта информация будет передана в правоохранительные органы.

После данного заявления Богдана Кличко обратился к президенту Владимиру Зеленскому. Он подчеркивал, что все сказанное главой ОП - полная чушь и некомпетентность.

Отметим, Кабинет министров Украины отказался рассматривать вопрос увольнения главы Киевской государственной администрации Виталия Кличко. Пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук подчеркнул, что действующий состав правительства не будет рассматривать вопрос увольнения Кличко.

Подчеркнем также, в интервью РБК-Украина глава КГГА Виталий Кличко рассказал, какие условия ему назвали в Офисе президента, при соблюдении которых он может остаться на должности. По словам мэра, глава ОП Андрей Богдан сказал, что Кличко останется на должности главы КГГА, если "покажет эффективную работу в борьбе с коррупцией".

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