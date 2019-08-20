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КМДА змінила юридичну адресу

Новини » Суспільство    20.08.2019 - 12:53
КМДА змінила юридичну адресу
Фото: будівля КМДА (Віталій Носач/РБК-Україна)

Адреса змінилася з Хрещатика на Лук'янівку

Київська міська державна адміністрація у травні 2019 року змінила місце реєстрації з Хрещатика, 36 на Дегтярівську, 31, корпус 2, там зараз розташований КП "Київблагоустрій". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

КМДА змінила юридичну адресу

Так, будівля на Хрещатику, 36 знаходиться в оперативному управлінні Київради, а КМДА є орендарем.

Підкреслимо, зміни до реєстру були внесені ще 21 травня 2019 року, відразу після інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що мер Києва Віталій Кличко втратив контроль над столицею. Крім цього, глава ОП заявив, що йому пропонували хабар за те, щоб не звільняли Кличко. Ця інформація буде передана в правоохоронні органи.

Після цієї заяви Богдана Кличко звернувся до президента Володимиру Зеленському. Він підкреслював, що все сказане головою ОП - повна нісенітниця і некомпетентність.

Відзначимо, Кабінет міністрів України відмовився розглядати питання звільнення голови Київської державної адміністрації Віталія Кличка. Прес-секретар прем'єр-міністра Василь Рябчук підкреслив, що чинний склад уряду не розглядатиме питання звільнення Кличка.

Підкреслимо також, в інтерв'ю РБК-Україна голова КМДА Віталій Кличко розповів, які умови йому назвали в Офісі президента, при дотриманні яких він може залишитися на посаді. За словами мера, глава ОП Андрій Богдан сказав, що Кличко залишиться на посаді голови КМДА, якщо "покаже ефективну роботу в боротьбі з корупцією".

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