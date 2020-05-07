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В КГГА рассказали, как утилизировать использованные маски во время пандемии

Новости » Коронавирус     07.05.2020 - 13:03
В КГГА рассказали, как утилизировать использованные маски во время пандемии
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Использованные маски и перчатки надо складывать в отдельные пакеты и выбрасывать только в мусорные баки

Использованные маски и перчатки нельзя просто так выбрасывать на улицу. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, их надо складывать в отдельные пакеты и выбрасывать только в мусорные баки.

"Что касается одноразовых масок и перчаток, которыми пользуются жители города: назвать их медицинскими отходами нельзя, но и выбрасывать просто так на улицу - тоже нельзя. Это наносит вред экологии. Использованные маски и перчатки надо складывать в отдельные пакеты и выбрасывать только в мусорные баки. Далее при сортировке эти пакеты отбирают для последующего сжигания", - заявил Кличко.

Напомним, также Кличко сообщил, что в Киеве закрыты на карантин два общежития и два монастыря.

Также сообщалось, что в рамках ослабления карантина наземный общественный транспорт будет работать в ограниченном режиме до 22 мая. Что касается метро в Киеве, то оно откроется по решению правительства и это будет не сразу. При этом в ОП прогнозируют, что оно заработает только летом.

Ранее были названы районы Киева, где больше всего инфицированных COVID-19. Лидерами по распространению коронавируса являются Печерский и Дарницкий районы.

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