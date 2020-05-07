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У КМДА розповіли, як утилізувати використані маски під час пандемії

Новини » Коронавірус     07.05.2020 - 13:03
У КМДА розповіли, як утилізувати використані маски під час пандемії
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Використані маски та рукавички треба складати в окремі пакети й викидати тільки в сміттєві баки

Використані маски та рукавички не можна просто так викидати на вулицю. Про це повідомив мер Віталій Кличко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, їх треба складати в окремі пакети й викидати тільки в сміттєві баки.

"Що стосується одноразових масок і рукавичок, якими користуються жителі міста: назвати їх медичними відходами не можна, але і просто так викидати на вулицю - теж не можна. Це завдає шкоди екології. Використані маски й рукавички треба складати в окремі пакети та викидати тільки в сміттєві баки. Далі при сортуванні ці пакети відбирають для подальшого спалювання", - заявив Кличко.

Нагадаємо, також Кличко повідомив, що в Києві закриті на карантин два гуртожитки та два монастирі.

Також повідомлялося, що в рамках ослаблення карантину наземний громадський транспорт працюватиме в обмеженому режимі до 22 травня. Що стосується метро у Києві, то воно відкриється за рішенням уряду і це буде не відразу. При цьому в ОП прогнозують, що воно запрацює тільки влітку.

Раніше були названі райони Києва, де найбільше інфікованих COVID-19. Лідерами по розповсюдженню коронавірусу є Печерський та Дарницький райони.

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