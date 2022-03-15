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В КГГА рассказали о последствиях ночных обстрелов в Киеве

Автор: Наталья Юрченко

В Киевской городской государственной администрации рассказали о последствиях ночных обстрелов российскими оккупантами столицы Украины. По предварительным данным, вражеские снаряды попали в три многоэтажных дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Отмечается, что в ночь на 15 марта были повреждены 9-этажный и 16-этажный дома в Святошинском районе и 10-этажный жилой дом в Подольском районе. Также вражеский снаряд попал в частный сектор в Дарницком районе, в результате чего был поврежден дом.

Кроме того, из-за обстрелов повреждения получила наземная часть станции метро "Лукьяновская". Сейчас метрополитен работает.

"На местах взрывов работают пожарные, медики и другие службы. По предварительной информации, погибших нет. Информация о пострадавших будет позже. Проводится эвакуация", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ГСЧС сообщили, что в результате обстрелов в Киеве пострадал человек. Пока его состояние неизвестно.

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