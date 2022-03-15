В КМДА розповіли про наслідки нічних обстрілів в Києві

У Київській міській державній адміністрації розповіли про наслідки нічних обстрілів російськими окупантами столиці України. За попередніми даними, ворожі снаряди потрапили у три багатоповерхові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Зазначається, що в ніч на 15 березня були пошкоджені 9-поверховний та 16-поверховий будинки у Святошинському районі та 10-поверховий житловий будинок у Подільському районі. Також ворожий снаряд потрапив у приватний сектор в Дарницькому районі, в результаті був пошкоджений будинок.

Крім того, через обстріли пошкоджень зазнала наземна частина станції метро "Лук’янівська". Наразі метрополітен працює.

"На місцях вибухів працюють пожежники, медики та інші служби. За попередньою інформацією, загиблих немає. Інформація про потерпілих буде пізніше. Проводиться евакуація", - йдеться у повідомленні.