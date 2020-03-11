В КГГА рассказали подробности ограничений в Киеве из-за коронавируса

В Киеве ограничат проведение массовых мероприятий
В Киеве в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса приостановят образовательный процесс и ограничат проведение массовых мероприятий. Это говорится в решении КГГА.
В частности, в решении говорится:
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приостановить образовательный процесс в учреждениях общего среднего, дошкольного, внешкольного, профессионального (профессионально-технического) образования всех типов, форм собственности города Киева;
- приостановить образовательный процесс в высших учебных заведениях;
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ограничить проведение спортивных мероприятий на территории Киева;
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приостановить работу театров, кинотеатров, музеев, культурно-массовых мероприятий и т.д.;
- приостановить работу развлекательных центров;
- приостановить работу развлекательных зон в шопинг молах;
- обеспечить ограничение проведения массовых мероприятий на территории Киева (более 60 человек), к участию в мероприятиях допускать только лиц, прошедших термометрию;
- обеспечить недопущение к работе работников предприятий и учреждений города Киева с признаками инфекционного заболевания.
Напомним, по всей Украине вводится карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Он будет длиться три недели, а начнется завтра.
РБК-Украина писало, что по состоянию на 11 марта Центр общественного здоровья Украины получил 43 подозрения о заболевании коронавирусом, из которых 1 подтвержден (3 марта), еще 1 образец находится на стадии исследования.