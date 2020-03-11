У КМДА розповіли подробиці обмежень у Києві через коронавірус

В Києві у зв'язку з обмежувальними заходами через коронавірус призупинять освітній процес та обмежать проведення масових заходів. Це йдеться у рішенні КМДА.

Зокрема, у рішенні говориться:

призупинити освітній процес у закладах загальної середньої, дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти усіх типів, форм власності міста Києва;

у закладах загальної середньої, дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти усіх типів, форм власності міста Києва; призупинити освітній процес у вищих навчальних закладах;

обмежити проведення спортивних заходів на території м.Києва;

на території м.Києва; призупинити роботу театрів, кінотеатрів , музеїв, культурно-масових заходів, тощо;

, музеїв, культурно-масових заходів, тощо; призупинити роботу розважальних центрів ;

; призупинити роботу розважальних зон в шопінг молах;

забезпечити обмеження проведення масових заходів на території м.Києва (більше 60 осіб), до участі в заходах допускати лише осіб , які пройшли термометрію;

на території м.Києва (більше 60 осіб), до участі в заходах допускати лише осіб , які пройшли термометрію; забезпечити недопущення до роботи працівників підприємств та установ міста Києва з ознаками інфекційного захворювання.

Нагадаємо, у всій Україні вводиться карантин через загрозу поширення коронавірусу. Він буде тривати три тижні, а почнеться завтра.

РБК-Україна писало, що станом на 11 березня Центр громадського здоров’я України отримав 43 підозри про захворювання на коронавірус, із яких 1 підтверджено (3 березня), ще 1 зразок перебуває на стадії дослідження.