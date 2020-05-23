В КГГА рассказали, кого не пустят в метро после возобновления работы

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) рассказали, кого не пустят в столичное метро после возобновления работы, которое запланировано на 25 мая. Возобновление работы метро также будет зависеть от показателя инцидентности.

Об этом говорится в распоряжении руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации № 47.

"В метрополитене должны обеспечить санитарный контроль пассажиров на входе в помещения станций. В случае выявления визуальных признаков острого респираторного заболевания должны проводить температурный скрининг. Не должны допускать в метро пассажиров с температурой тела выше 37,2 или с признаками инфекционного заболевания", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что без защитной маски вход в метро будет запрещен.

Кроме того, пассажиры должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра в вестибюлях, очередях к кассам и терминалам самообслуживания, а также на платформах.

В КГГА заявляют, что в случае большого скопления пассажиров станции будут частично или полностью закрываться на вход.

Напомним, ранее сообщалось, что вопрос открытия метро в Киеве должен решиться 25 мая. Это будет зависеть от показателя инцидентности, который по состоянию на сегодня уже позволяет открыть метро.

В КГГА намерены открыть метро и все рынки в столице 25 мая, но Минздрав пока не рекомендует. При этом уже сегодня в столице возобновят в обычном режиме весь общественный транспорт. Транспорт выйдет на маршруты в 12 часов дня.